Kimi Antonelli: Auslöser für Chaos um Max Verstappen

​Der Spanien-GP plätscherte seinem Ende entgegen, da rollte Kimi Antonellis Mercedes wegen Motorschadens aus. Die folgende Safety Car-Phase mischte die Karten für die McLaren-Verfolger neu.

Die GP-Saison 2025 begann für den erst 18-jährigen Kimi Antonelli sehr gut: Der Mercedes-Zögling wurde Vierter beim Debüt in Australien, Sechster in China und Japan, nach verpatzter Strategie seines Teams nur Elfter in Bahrain, gefolgt von den Rängen 6 in Jeddah und Miami. So weit, so gut.

Seither aber ist der Wurm drin: Probleme mit dem elektronisch gesteuerten Gas in Imola, Platz 18 in Monaco, Motorschaden in Spanien. Null Punkte aus den jüngsten drei Rennen.

Der Teenager aus Bologna löste auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya eine Safety Car-Phase aus, bei den McLaren-Verfolgern ging es daraufhin drunter und drüber, Stichworte Verstappen-Strafe (was zu P10 führte) und Hülkenberg-Glanztat (Fünfter).

Ohne den Motorschaden wäre Kimi wohl Siebter geworden.



Der Bologneser erzählt über sein Rennen: «Es war ein ziemlich einsames Rennen. Ich war ziemlich verärgert über unsere Strategie. Auf mittelharten Reifen fühlte sich der Wagen gut an, vor allem am Ende konnte ich ein konstantes Tempo halten, und es war schade, das Rennen wegen eines Defekts zu beenden.»



«Der Motor hatte in den Runden zuvor keine Anzeichen von Problemen gezeigt. Es passierte urplötzlich.»



Auch in Spanien hat sich gezeigt, wovor George Russell gewarnt hatte: «Generell sind wir nicht so gut, wenn wir bei heissem Wetter fahren. Unser Auto bringt die Reifen sehr schnell auf Temperatur, das ist gut in der Quali und auch bei kühler Witterung, aber wenn es warm ist, überhitzen die Hinterreifen, das führt zu erhöhtem Verschleiss.»



Antonelli ergänzt: «Das stimmt, für uns war es im Rennen schwierig, da die Temperaturen so hoch waren. Es waren viel wärmer als im zweiten freien Training, als wir unsere Dauerläufe fuhren.»



«Ich hatte dennoch ein gutes Gefühl für das Auto, ich fühlte mich dem Wagen verbunden. Wir haben Einiges verstanden, und mit Verbesserungen an der Hinterachse sollten wir das mit den Reifen in den Griff bekommen.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11