Christian Horner: «Das ist verdammt schwierig»

Das Red Bull Racing Team wies Max Verstappen in Spanien an, George Russell nach einem Ausritt wieder vorbeizulassen, um eine Strafe zu vermeiden. Teamchef Christian Horner sprach hinterher über die Szene.

Die Urteilsbegründung der Rennkommissare nach dem Spanien-GP zeigte deutlich: Max Verstappen hätte für den Ausritt in der ersten Kurve nach der Safety-Car-Phase keine Strafe kassiert. Denn der Red Bull Racing-Star wurde vom Mercedes-Fahrer von der Piste gedrängt, wie die Daten und Video-Aufnahmen zeigten.

Die Red Bull Racing-Teamführung kam an der Boxenmauer zu einem anderen Schluss und wies den Titelverteidiger an, seine Position zurückzugeben, um eine Strafe zu vermeiden. Das erzürnte Verstappen. der dieser Aufforderung zwar Folge leistete, danach aber mit Russell kollidierte – womit er sich schliesslich eine 10-sec-Zeitstrafe und drei Strafpunkte einhandelte.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner verteidigte die Einsätzung des Teams: «Wir haben in diesem Jahr schon so viele Fälle gesehen, in denen Strafen verhängt wurden. Wir haben gesehen, dass sie vermerkt wurden. Wir haben gesehen, dass sie an die Rennkommissare weitergeleitet wurden. Dann erwartet man eine Strafe, und deshalb hat man sich gesagt: ‚Okay, wir müssen diesen Platz aufgeben.‘»

Der Brite räumte ein, dass dies rückblickend ein Fehler war. Gleichzeitig betonte er: «Ich denke, dass es in dieser Situation schön wäre, wenn die Regelhüter entweder sagt, dass man weiterfahren kann, oder dass man die Position zurückgeben muss.»

«Für das Team ist es sehr, sehr knifflig, diese Entscheidung zu treffen. Man versucht, die Entscheidung der Rennleitung und der Rennkommissare zu erraten, und ich denke, es wäre für die Teams von Vorteil, wenn die Entscheidung nicht bei ihnen liegen würde. Denn es ist verdammt schwierig, in der Hitze des Gefechts zu erraten, was die Stewards über eine Szene denken könnten», fügte Horner an.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11