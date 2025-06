Christian Klien über Max Verstappen: Kurze Zündschnur

Der ehemalige Formel-1-Fahrer Christian Klien analysierte am Montag in der ServusTV-Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» die Ereignisse beim Grand Prix von Barcelona vom Wochenende.

ServusTV-Formel-1-Experte Christian Klien (42) war an der Seite von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko (82) am Montagabend zu Gast bei «Sport und Talk im Hangar-7» in Salzburg, in welcher der Grand Prix von Barcelona ausführlich besprochen wurde. Hier stand Max Verstappen wegen seiner Kollision mit George Russell (Mercedes) im Mittelpunkt.

Zur Rennstrategie bei Red Bull Racing mit Weltmeister Max Verstappen (27) und dem Wechsel auf drei Stopps stellte Klien fest: «Die Entscheidung war richtig. Wenn man so ein wenig die Funksprüche vom Norris-Ingenieur gehört hat, dann hat man die schon unter Druck gesetzt. Max war dabei, auf Rang 2 zu fahren und Lando unter Druck zu setzen. Über die Distanz hatte man nicht das Tempo von McLaren. Max war aber dabei, Lando unter Druck zu setzen. Mit dieser Strategie hat man versucht, etwas auszurichten.»

Klien weiter: «Als ich sah, dass Max auf dem harten Reifen ist, habe ich gespürt, dass es sehr, sehr schwierig wird. Aus der letzten Kurve heraus ist es aber wichtig, den Speed voll mitzunehmen.» Dann drängte Charles Leclerc Verstappen nach links. Klien: «Die Stewards haben befunden, dass da nichts gemacht werden muss, das hätte auch anders ausgehen können. Es war schon eine hohe Geschwindigkeit. Wenn die blöd aneinander kommen, kann schon auch einer der beiden aufsteigen.»

Zur Kollision des Niederländers in der Schlussphase mit Mercedes-Pilot George Russell (27) stellt der ehemalige Formel-1-Pilot aus Vorarlberg trocken fest: «Als Fahrer sieht man da schon, was es war. Es war einfach ein Rempler – er hat sich entschuldigt. Im Formelsport ist es zu hart – im GT-Sport ist es fast normal. Im Formelsport sind da viele Augen drauf und Journalisten, die eine Schlagzeile brauchen. Man muss es verstehen, wenn er da im Cockpit sitzt. Für Max war es die falsche Entscheidung, Russell vorbeizulassen.»

Zu den Emotionen sagt Klien: «Als Fahrer verstehe ich das – es waren ja drei, vier Faktoren, die da zusammengekommen sind und dann das Wasser zum Überkochen gebracht haben. Es waren ja davor noch diese Entscheidungen mit der Strategie – seine Zündschnur ist dann halt leider ziemlich kurz und so kam es dann zum Rempler.»

«Grundsätzlich war es bis zehn Runden vor Schluss ein gutes Rennen von Red Bull Racing. Auf einer Piste wie Barcelona ist es schwierig. Es war noch dazu heiß und der Reifenverschleiß war daher noch höher. Dafür hat man es eh sehr gut gemacht», sagt Klien zum Rennen an sich und stellt zur Causa Verstappen zudem noch fest: «Die Entschuldigung war angebracht, es war einfach zu viel in dem Manöver. Er war im Rennen genügend bestraft und dazu auch noch mit den Strafpunkten.»

Zum Vergleich der Fahrer Verstappen und Piastri sagt der Hohenemser: «Man darf nicht vergessen, dass Piastri erst in seiner dritten Saison ist. Er ist sehr abgebrüht – auch wie er sich die Reifen einteilt und die Rennen für sich einteilt.»

Und zum starken Ergebnis des Deutschen Nico Hülkenberg (37) im Sauber sagt Klien: «Nico war sehr stark. Es war wichtig für Sauber, ein Ausrufezeichen zu setzen, aus eigener Kraft da vorne reinzufahren.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11