Max Verstappen über Crash: «Das war nicht richtig»

Max Verstappen in Spanien

​Formel-1-Champion Max Verstappen nach dem missglückten Spanien-GP, samt Berührungen mit den Autos von Leclerc und Russell: Der Niederländer wendet sich mit einer Botschaft an seine Fans.

Die Formel-1-Fans diskutieren auch einen Tag nach dem spannenden Spanien-GP vorwiegend über diese Szene: Max Verstappen rumpelt mit George Russell zusammen, gleich zwei Mal, davor hatte es schon eine Berührung mit dem Ferrari von Charles Leclerc gegeben.

Am Sonntagabend ging der vierfache F1-Champion Verstappen auf Fragen zur Kollision nicht ein, aber nach einmal schlafen ist er in sich gegangen und hat er sich nun mit folgenden Worten an seine Fans gerichtet:

«Wir hatten in Spanien eine aufregende Strategie und ein gutes Rennen – bis zur Safety Car-Phase kurz vor Schluss. Unsere Reifenwahl (die ungeeigneten harten Pirelli, M.B.) und einige Manöver beim Safety Car-Restart (Verstappen wäre fast in Norris gekracht, M.B.) befeuerten meine Frustration.»



«Meine Aktion danach war nicht richtig und hätte nicht passieren dürfen.»



«Ich gebe da draussen immer alles für das Team, und dabei können Emotionen auch mal überkochen.»



«Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Wir sehen uns in Montreal.»



Mit die Kollision mit Russell erhielt Max Verstappen von den Rennkommissaren eine Zeitstrafe von zehn Sekunden, das warf ihn von Rang 5 auf Platz 10 zurück.





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe







WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11