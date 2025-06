Vasseur, Ferrari: Leclerc im Glück, Hamilton geknickt

​Ferrari hat in Spanien mit Charles Leclerc einen weiteren Podestplatz errungen: dritter Rang für den Monegassen. Teamchef Fred Vasseur spricht über die Leistung der Roten und über Lewis Hamilton.

Das gleiche Bild wie in den meisten Grands Prix 2025: Bei Ferrari ist Charles Leclerc der schnellere Mann, Lewis Hamilton hat das Nachsehen. In Spanien opferte Leclerc in der Quali einen Reifensatz, um fürs Rennen mehr strategische Möglichkeiten zu erhalten. Mit etwas Glück bei der Safety Car-Phase und nach einer kampfstarken Fahrt wurde der Monegasse Dritter hinter den McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris.

Superstar Lewis Hamilton hingegen, zwischendurch auf Rang 4 liegend, monierte mangelnde Fahrzeugbalance, verlor mehr und mehr Boden und wurde am Ende nur Sechster.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ordnet das Geschehen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya so ein: «Der Podestplatz von Charles war etwas Glück, denn im dritten Rennteil, also vor der Safety Car-Phase, hatte er mit seinen mittelharten Reifen Mühe.»

«Wir erhielten dann die Chance, durch die Gelbphase nochmals auf weich wechseln zu können, und es ist schwer zu verstehen, warum wir mit den weichen Reifen eine so viel bessere Leistung zeigen konnten als mit den mittelharten. Wir konnten auf weich ein konstanteres Tempo fahren als auf den härteren Walzen.»

«Unterm Strich haben wir von der Safety Car-Phase profitiert, wir wären sonst wohl Vierter geworden. Dann aber hatte Max Verstappen am Ende keine weichen Reifen mehr, sondern nur noch harte, und das haben wir ausgenutzt, um aufs Podium zu gelangen. Wir haben das Qualifying geopfert und unsere Strategie war klar. Allerdings hatten wir uns vom mittelharten Reifen etwas mehr erwartet.»



Zur Kollision zwischen Verstappen und Leclerc sagt der Franzose: «Max hat das Auto am Ausgang der letzten Kurve fast aus der Kontrolle verloren, weil die harten Reifen sehr schwer auf Temperatur zu bringen sind. Auf der Geraden bewegten sie sich dann 20 Zentimeter nach rechts und nach links.»



Zum Rennen von Hamilton meint Vasseur: «Lewis’ Grand Prix war bis zum letzten Reifensatz gut, mit solidem Tempo. Er beklagte sich am Funk sehr über mangelnde Fahrzeugbalance, die in den ersten beiden Rennteilen aber gut gewesen war. Wahrscheinlich ist mit dem Auto etwas passiert.»



Drei Rennen in drei Wochen, Imola, Monte Carlo, Barcelona. Vasseur zieht Zwischenbilanz: «Wir haben Fortschritte gemacht, verglichen mit dem, was wir in Miami und bei den Rennen zuvor gesehen haben. In Imola hatten wir ein schwieriges Qualifying, waren im Rennen jedoch gut unterwegs. In Monaco haben wir uns gut geschlagen, mit Charles auf Platz 2, und in Spanien haben wir das Qualifying geopfert, um im Rennen gut abzuschneiden. Wir sind auf den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung vorgerückt.»



Und nun? Attacke auf McLaren oder absichern gegen Max Verstappen? Vasseur meint: «Es geht einfach darum, den bestmöglichen Job zu machen. Es sind noch 15 Rennen zu fahren, wir versuchen, uns weiter zu verbessern und in Sachen Speed McLaren einzuholen, auch wenn sie in der Meisterschaft weit weg sind.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11