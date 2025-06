Sauber/Audi-Teamchef: «Nico Hülkenberg zeigt Zähne»

​Sauber/Audi-Teamchef Jonathan Wheatley ist erleichtert: Grandioser fünfter Platz von Nico Hülkenberg in Spanien, endlich wieder WM-Punkte, das Team rückt auf Platz 8 im Konstrukteurs-Pokal.

Die Sauber/Audi-Mannschaft lag sich nach dem Grossen Preis von Spanien in den Armen, mit feuchten Augen – Nico Hülkenberg fuhr zu einem phänomenalen fünften Platz, endlich die ersten Punkte seit dem WM-Auftakt in Australien, dort war der bärenstarke Hülki bei ganz schwierigen Verhältnissen Siebter geworden.

Teamchef Jonathan Wheatley (58) strahlt: «Das war eine herausragende Leistung für das Team und alle zuhause in der Fabrik, die so hart an der Umsetzung der Verbesserungen gearbeitet haben.»

«Beide Autos hatten prima Starts, unser Tempo war während des ganzen Rennens hoch, und als Team haben wir einige wirklich gute strategische Entscheidungen getroffen, was zu einer grossartigen Gesamtleistung führte. Ich möchte die Boxen-Mannschaft hervorheben und ihr gratulieren, die während des gesamten Rennens makellos gearbeitet hat, unter anderem mit einem hervorragenden Stopp von nur 2,1 Sekunden.»

«Wenn man sich Nicos Rennen anschaut, dann hatte er eine fabelhafte erste Runde, das war der Grundstein für die Punktefahrt, und wir entschieden uns für einen frühen ersten Stopp, um uns vor Bearman zu schützen.»



«Während der Safety Car-Phase kamen wir an die Box, um auf einen neuen Satz weicher Reifen zu wechseln, was Nico dann zu einem grossartigen Überholmanöver gegen Hamilton genutzt hat.»



«Nico hatte kein gutes Qualifying, und das hat wohl dazu beigetragen, dass er im Rennen mehr noch als sonst seine Zähne gezeigt hat.»



«Es hat sich wie in Australien gezeigt – wenn Hülkenberg die Chance hat zu glänzen, dann packt er diese Gelegenheit beim Schopf.»



«Es ist ein grossartiges Gefühl, diese drei Rennen innerhalb von drei Wochen so erfolgreich zu beenden, uns wertvolle Punkte zu sichern und die harte Arbeit des gesamten Renn- und Werksteams auf diese Weise zu belohnen.»



«Wir haben diese Saison noch nicht abgeschrieben, sondern wir arbeiten an weiteren Verbesserungen.»







Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe







WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11