Kommt die Wende in Kanada? Darauf hofft Yuki Tsunoda

In Barcelona erlebte Yuki Tsunoda ein schwieriges Wochenende. Mit dem 13. Platz ging der Red Bull Racing-Pilot leer aus. Trotzdem besteht Hoffnung für das nächste Rennen in Kanada, wie er nach dem Spanien-GP betonte.

Für Yuki Tsunoda verlief das Rennwochenende auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya von Anfang an enttäuschend. Das beste Ergebnis erreichte er noch im ersten freien Training, das er als Neuntschnellster abschloss, in der zweiten und dritten Session gehörte er als Dreizehnter bzw. Vierzehnter dann nicht mehr zur Top-10.

Die bittere Pille folgte aber erst im Abschlusstraining. Tsunoda blieb im Q1 etwas weniger als sechs Zehntel langsamer als sein Teamkollege Max Verstappen, der die zweitschnellste Runde fuhr, belegte damit aber nur den letzten Platz. Weil an seinem Auto nach der Zeitenjagd gearbeitet wurde, startete er aus der Boxengasse in den GP, den er als Dreizehnter ausserhalb der Punkte beendete.

Das lag nicht zuletzt an der späten Safety-Car-Phase, die sowohl für seinen Stallgefährten als auch für ihn zu einem ungünstigen Moment kam. «Das half natürlich nicht», seufzte der Japaner nach dem Fallen der Zielflagge. «Ohne das Safety-Car hätte es vielleicht noch für Punkte gereicht. Aber es ist, wie es ist, das Auto hat sich seit dem ersten Training nicht gross verbessert.»

«Ein Start aus der Boxengasse ist natürlich nie gut, und wir wussten, dass wir etwas ausprobieren mussten, um nach vorne zu kommen. Wir haben auch beim Set-up einiges ausprobiert, das diesmal aber leider nicht geklappt hat», erzählte der 25-Jährige, der dennoch mit viel Hoffnung auf das nächste Kräftemessen in Kanada blickt.

«Wir haben eine Idee, wie wir uns für Kanada verbessern können, ich hoffe, das gelingt uns dort auch. Wir stehen nicht da, wo wir sein wollen, aber wir arbeiten hart weiter, um uns zu verbessern und konstant eine gute Leistung zu bringen», beteuerte Tsunoda mit Blick auf seine bisherige Statistik im A-Team von Red Bull.

Seit seinem Aufstieg zu Red Bull Racing hat er sieben WM-Runden bestritten und es drei Mal in die Punkte geschafft. Sein bisher bestes Ergebnis an der Seite von Titelverteidiger Verstappen ist der neunte Platz in Bahrain. Zum Vergleich: Der vierfache Champion hat in der gleichen Zeitspanne zwei Siege und einen weiteren Podestplatz eingefahren.

Zwar konnte Tsunoda auf der Strecke in Montreal noch nie punkten. Doch für das zehnte GP-Wochenende der Saison sollte er auch die neuen Teile bekommen, die sein Teamkollege bereits am Auto hat.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11