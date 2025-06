Lewis Hamilton (Ferrari/6.): Rätsel um defektes Auto

​Von Startplatz 5 ging Ferrari-Superstar Lewis Hamilton mit dem Ziel in den Spanien-GP, einen Podestplatz zu erringen. Den holte aber der hinter ihm gestartete Stallgefährte Charles Leclerc. Hamilton ist bedient.

Diese Szene im Grossen Preis von Spanien sagt Vieles über die schwierige Saison von Lewis Hamilton im Ferrari: Der Engländer erhielt die Anweisung, den aufrückenden Teamkollegen Charles Leclerc passieren zu lassen.

Nico Rosberg, jahrelang zusammen mit Hamilton für Mercedes hinter dem Lenkrad: «Das war ganz bitter. Gut, wenn die beiden auf unterschiedlichen Strategien unterwegs sind, dann macht ein solcher Platzwechsel natürlich Sinn. Aber es muss schmerzen, wenn du als erfolgreichster Formel-1-Fahrer die Order bekommst, bitteschön zur Seite zu fahren.»

GP Spanien 2025: Lewis Hamilton wurde von Startplatz 5 Sechster (dabei profitierte er noch von der Strafversetzung Verstappens), Charles Leclerc wurde von Startplatz 7 Dritter. Natürlich wirft das viele Fragen auf.

Dabei hatte alles so gut angefangen: Der siebenfache Weltmeister lag zeitweise auf dem vierten Platz, sein Tempo war solide. Aber dann schien der Brite mehr und mehr Mühe zu haben mit seinem Wagen, er meldete sich auch am Funk und monierte, keinen Grip an der Hinterachse zu haben.



Zwei Runden vor Schluss musste sich Hamilton sogar noch dem starken Nico Hülkenberg beugen.



Der 105-fache GP-Sieger Hamilton war nach dem Rennen echt bedient und einsilbig: «Ich kann diesem sechsten Platz nichts Positives abgewinnen.»



«Ich hatte mit einem wegschmierenden Heck zu kämpfen. Ich habe keine Ahnung, wieso das so schlecht gelaufen ist. Das war in Sachen Fahrzeugbalance der schlechteste WM-Lauf in diesem Jahr.»



Es passt zur Laune von Hamilton, dass er zur Frage, wie es nun mit ihm weitergehe, meinte: «Nach Hause.»



Aber Ferrari-Teamchef Fred Vasseur deutet an, dass es einen Grund für die mässige Leistung gibt. Der Franzose sagt: «Wir hatten im letzten Rennteil und vor der Safety Car-Phase ein Problem mit dem Wagen.»



Vasseur ging beim Nachhaken nicht darauf ein, welcher Art dieses Problem gewesen sein könnte.





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11