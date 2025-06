Johnny Herbert: «Lewis Hamilton im Ferrari verloren»

​Der dreifache GP-Sieger Johnny Herbert (60) macht sich Sorgen um seinen englischen Landsmann Lewis Hamilton in der GP-Saison 2025: «Es sieht einfach so aus, als ob Lewis bei Ferrari verloren ist.»

Im vergangenen Winter wurde der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton von den treuen Tifosi als der grosse Heilsbringer gefeiert: Der erfolgreichste Formel-1-Fahrer sollte den erfolgreichsten Formel-1-Rennstall endlich auf Titelkurs bringen.

Davon ist der 105-fache GP-Sieger meilenweit entfernt. In den meisten Qualifikationen und Rennen muss er sich von dreizehn Jahre jüngeren Charles Leclerc auf der Nase herum tanzen lassen, und das macht auch Johnny Herbert Sorgen. Für das Portal instantwithdrawelbettingsites blickt der dreifache GP-Sieger aus England auf die jüngsten GP-Wochenenden von Imola, Monte Carlo und Barcelona zurück und kommt zu einem erschreckenden Schluss.

Der dreifache GP-Sieger und WM-Vierte von 1995 sagt: «Es sieht einfach so aus, als ob Lewis Hamilton verloren ist, wirklich verloren. Ich weiss nicht, ob er das Tempo, das er in seiner Karriere immer vorweisen konnte, noch hat.»

«Ich dachte, dass Hamilton mit seinem reichen Rennfahrertalent in der Lage sein würde, Probleme mit dem Auto zu umgehen, aber er scheint in einem Loch festzustecken.»



«Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass wir so etwas in diesem Sport erleben. Nigel Mansell gewann 1992 den Formel-1-WM-Titel, ging 1993 nach Amerika, wurde dort IndyCar-Champion, kam 1994 zurück, und es funktionierte nicht mehr für ihn. Das ist auch bei Michael Schumacher passiert, als er zurückkam, er war einfach nicht mehr derselbe Schumacher wie vorher.»



Der 161-fache GP-Teilnehmer Herbert vertieft: «Es gibt in der Karriere immer einen Höhepunkt und der hört irgendwann auf. Das ist nicht schön zu sehen.»



«Ich weiss, dass Charles Leclerc auch nicht glücklich mit dem Auto ist, aber zumindest holt er konstant Podestplätze. Es gab einige Fehlentscheidungen in Ferraris Strategie und eine schlechte Kommunikation über Funk, Hamilton hat noch nicht diese Harmonie mit seinem Ingenieur, die er braucht. Seit dem Sprint-Sieg in China hat er sich im Auto nicht mehr richtig wohlgefühlt.»



«Manchmal merkt man es als Fahrer gar nicht, wenn die Dinge nicht mehr so gut laufen wie früher, aber wenn der andere Fahrer ständig besser ist, dann macht es Klick.»



«Die Grossen des Sports holen stets das Beste aus ihrem Auto heraus. Max Verstappen macht das im Moment. Hamilton scheint einfach nicht mehr diese Extra-Portion in die Waagschale legen zu können, die er braucht. Er wird nicht verstehen, warum er das im Moment nicht kann, denn er weiss, dass er es können sollte. Aber Leclerc ist im gleichen Auto einfach besser.»



«Leclerc wird nur weiter wachsen und ist die Zukunft von Ferrari. Er ist der Mann, der regelmässig Leistungen auf hohem Niveau liefert. Ferrari kann sich im Moment nicht auf Lewis Hamilton verlassen. Es ist furchtbar, das festhalten zu müssen, aber es ist die Wahrheit.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe







WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

20. Doohan 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11