Lewis Hamilton bei Ferrari: Langsam wird es kritisch

​Fans und Fachleute zugleich sind baff: Wieso kommt Superstar Lewis Hamilton (40) bei Ferrari nicht in Schwung? Ex-F1-Fahrer und Sky-GP-Experte Karun Chandhok glaubt – langsam wird es kritisch.

Die Zwischenbilanz 2025 für den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer ist ein Schlag in die Magengrube: Lewis Hamilton (40) ist zu Ferrari gekommen, um im Herbst seiner Karriere nochmals Weltmeister zu werden, zum achten Mal, in Rot, als Krönung seiner unvergleichlichen Karriere.

Aber stattdessen fängt sich Hamilton eine Niederlage nach der anderen ein gegen seinen Ferrari-Stallgefährten Charles Leclerc. Und der Ferrari zeigt nur selten das Potenzial eines Siegerautos. Den Ton geben die McLaren-Fahrer an, mit Max Verstappen, der mit viel Genialität am Lenkrad zwischendurch Ausrufezeichen setzen kann. Ferrari hat seit Mexiko im Oktober 2024 keinen Grand Prix mehr gewonnen.

Klar fragen sich nicht nur die Tifosi: Was, wenn das so weitergeht? Auch Karun Chandhok hat sich Gedanken gemacht. Der elffache GP-Teilnehmer gehört heute zur Expertenmannschaft von Sky, und was der 41-Jährige aus Indien auf den Rennstrecken erkennt, will ihm so gar nicht gefallen.



Chandhok schätzt die Lage von Lewis Hamilton so ein: «Ganz ehrlich – ich mache mir Sorgen. Langsam wird das etwas kritisch. Wir stehen am Anfang des zweiten Saisondrittels, und Lewis findet in diesem Auto keinen Rhythmus, wie es scheint; da gibt es keine Konstanz, so dass er mit dem Ferrari auf anhaltend hohem Niveau fahren könnte.»



«Das ist vielmehr ein ständiges Hin und Her. In der Quali von Imola nur ein jämmerlicher zwölfter Startplatz, dann auf einmal umwerfend im Rennen – mit einer grandiosen Fahrt zu Rang 4, nur knapp hinter dem drittplazierten Oscar Piastri.»



«In Monaco dann hatte ich den Eindruck, dass er nie richtig in Schwung gekommen ist. Der Abstand zu Leclerc war beträchtlich. Da schleichen bestimmt Sorgen durch die Ferrari-Box.»



«Und dann Spanien: Charles überholte ihn und zog weg, weit bevor die beiden ohnehin auf verschiedenen Strategien unterwegs waren und es dann zu einem Platzwechsel kam. Wenn ich Lewis wäre, wenn ich die Ferrari-Mannschaft wäre, wenn ich der Ferrari-Teamchef wäre, dann fände ich das alles besorgniserregend.»



«Nach mehr als einem Drittel der Saison müsste die Scuderia doch den Fragen auf den Grund gegangen sein: Haben wir hier ein grundlegendes Problem? Gibt es denn nichts, wie wir Lewis in Sachen Fahrzeugabstimmung helfen könnten?»



«Ich weigere mich zu glauben, dass Lewis Hamilton von seinen Fähigkeiten etwas eingebüsst hat. Er kann das. Wir haben ja in China gesehen, was er mit dem Auto anstellt, wenn es so liegt, wie er es mag. Aber diese Leistungsschwankungen sind wirklich bedenklich.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

20. Doohan 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11