Team-Duelle 2025: Max Verstappen – fast reine Weste

​Etwas mehr als ein Drittel der Formel-1-Saison 2025 ist absolviert, dazu 2 von 6 Sprint-Qualifikationen und 2 Sprints. Es ist Zeit, die zehn Stallduelle ein wenig unter die Lupe zu nehmen.

Die alte Rennsportregel hat weiter Bestand: Der erste Gegner für jeden Rennfahrer ist der Stallgefährte. Wir wollten nach gut einem Saisondrittel 2025 wissen, wer im Team-Duell gut dasteht und wer sich Sorgen um Speed und Rennhandwerk machen sollte.

Bei den Renn-Duellen in Grands Prix und Sprints haben wir nur jene Läufe gezählt, in welchen beide Fahrer die Zielflagge gesehen haben.

Die Reihenfolge entspricht dem gegenwärtigen Stand im Konstrukteurs-Pokal.

Verblüffendes Ergebnis: Jener Fahrer, der seinen Stallgefährten bei GP-Quali und Grands Prix zu null im Griff hat, liegt in Sachen WM-Punkten hinten. Fernando Alonso hat den Kanadier Lance Stroll 9:0 geschlagen in den Abschlusstrainings und 5:0 in jenen Rennen, bei welchen beide Aston Martin-Piloten ins Ziel gekommen sind.



Aber Stroll hat zwei Mal gepunktet (Sechster in Australien, Neunter in China), Alonso erst einmal, zuletzt als Neunter bei Heimrennen in Barcelona.



Alles im Griff (wie meist) hat Weltmeister Max Verstappen: Bis auf einen Fehltritt beim Miami-Sprint hat er Liam Lawson und Yuki Tsunoda keine Chance gelassen.



Bedenklich die Zwischenbilanz von Lewis Hamilton bei Ferrari gegen Charles Leclerc, und Kimi Antonelli bezahlt gegen George Russell für Mercedes viel Lehrgeld.



Stark die Zahlen von Alpine-Fahrer Pierre Gasly gegen die jungen Jack Doohan und Franco Colapinto.



McLaren: Lando Norris – Oscar Piastri

Sprint-Quali 0:2

Sprint-Duell 1:1

GP-Quali 4:5

GP-Duell 4:5



Ferrari: Charles Leclerc – Lewis Hamilton

Sprint-Quali 1:1

Sprint-Duell 0:2

GP-Quali 7:2

GP-Duell 7:1



Mercedes Kimi Antonelli – George Russell

Sprint-Quali 1:1

Sprint-Duell 0:2

GP-Quali 1:8

GP-Duell 0:9



Red Bull Racing: Max Verstappen – Liam Lawson

Sprint-Quali 1:0

Sprint-Duell 1:0

GP-Quali 2:0

GP-Duell 2:0



Red Bull Racing: Max Verstappen – Yuki Tsunoda

Sprint-Quali 1:0

Sprint-Duell 0:1

GP-Quali 7:0

GP-Duell 6:0



Williams: Alex Albon – Carlos Sainz

Sprint-Quali 2:0

Sprint-Duell 2:0

GP-Quali 5:4

GP-Duell 5:1



Racing Bulls: Isack Hadjar – Yuki Tsunoda

Sprint-Quali 0:1

Sprint-Duell 0:1

GP-Quali 1:1

GP-Duell 1:0



Racing Bulls: Isack Hadjar – Liam Lawson

Sprint-Quali 1:0

Sprint-Duell 1:0

GP-Quali 6:1

GP-Duell 6:0



Haas: Esteban Ocon – Oliver Bearman

Sprint-Quali 1:1

Sprint-Duell 1:1

GP-Quali 6:3

GP-Duell 5:2



Sauber: Nico Hülkenberg – Gabriel Bortoleto

Sprint-Quali 1:1

Sprint-Duell 1:1

GP-Quali 5:4

GP-Duell 4:2



Aston Martin: Fernando Alonso – Lance Stroll

Sprint-Quali 1:1

Sprint-Duell 0:2

GP-Quali 9:0

GP-Duell 5:0



Alpine: Pierre Gasly – Jack Doohan

Sprint-Quali 1:1

Sprint-Duell 2:0

GP-Quali 5:1

GP-Duell 2:0



Alpine: Pierre Gasly – Franco Colapinto

Sprint-Quali –

Sprint-Duell –

GP-Quali 3:0

GP-Duell 2:0