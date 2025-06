Oscar Piastri, McLaren: Wann schaltet er in WM-Modus?

​Oscar Piastri hat einen tollen Lauf: Acht Podestplätze in Folge, seit USA 2023 immer im Ziel! Der 24-jährige Australier deutet aber an, dass wir in Sachen Fahrstil bei ihm eine Veränderung feststellen könnten.

Acht Formel-1-Podestplatzierungen in Folge in einem McLaren, damit ist Oscar Piastri in hervorragender Gesellschaft, denn das haben vor ihm nur Lewis Hamilton und Ayrton Senna erreicht!

Piastri hat in Spanien seinen fünften Saisonsieg eingefahren (nach China, Bahrain, Saudi-Arabien und Miami), er hat den Vorsprung in der Fahrer-WM ausgebaut – der Mann mit chinesisch-italienischen Wurzeln liegt vor dem Kanada-GP zehn Punkte vor seinem McLaren-Stallgefährten Lando Norris.

Piastri ist der erste australische Formel-1-WM-Leader seit Mark Webber im Oktober 2010, und genau dieser Webber ist heute Berater und Manager von Oscar.

Piastri hat ausgezeichnete Chancen, erster australischer Weltmeister seit Alan Jones 1980 zu werden und der dritte Formel-1-Champion seines Landes nach Jones und davor Jack Brabham (1959, 1960, 1966).



Und Piastri ist klug genug zu wissen: Mit dem Haudegen ist noch keiner Formel-1-Weltmeister geworden, mit dem millimetergenau schneidenden Skalpell hingegen schon.



Oscar gibt zu: «Natürlich habe ich mir vor der Saison überlegt, wie ich in einer solchen Situation vorgehen müsste. Ich habe mich zehn Jahre lang darauf vorbereitet, besonders intensiv in den letzten zwei Saisons.»



«Klar könnte ich mir sagen: Nun, wenn ich in der Quali weit vorne stehe und das im Rennen klug umsetze, dann sieht das für mich ziemlich rosig aus.»



«Aber ich weiss, dass wir erst knapp ein Saisondrittel hinter uns haben, und der richtige Druck baut sich erst dann auf, wenn wir ins letzte Viertel kommen. Dann wird es an der Zeit sein, gewisse Entscheidungen auf der Rennstrecke anders zu fällen.»



«Bis dahin bleibe ich bei meinem bisherigen Fahrplan: Ich versuche, jedes Rennen zu gewinnen, und sollte das nicht möglich sein, so will ich einfach das bestmögliche Ergebnis herausholen.»



Diesen Fahrplan kennen wir gut: Er hat einen gewissen Max Verstappen zu vier Titeln in Folge geführt.





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

20. Doohan 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11