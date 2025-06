Formel-1-Rookie Isack Hadjar: Emotionales Multitalent

Isack Hadjar machte bei seinem Formel-1-Debüt eine bittere Erfahrung. Nach dem Aus auf der Aufwärmrunde drehte das Racing Bulls-Talent aber auf – und überzeugte mit starken Auftritten.

In der aktuellen Formel-1-Saison sind so viele Rookies wie schon lange nicht mehr unterwegs. Und einige sorgten bereits vor dem Saisonstart für grosse Schlagzeilen. Nicht so Isack Hadjar, der als Formel-2-Zweiter in die Königsklasse aufgestiegen ist.

Nur wenige Beobachter hatten mitbekommen, dass der Red Bull-Junior den Titel in der höchsten Formelsport-Nachwuchsklasse nur verpasst hatte, weil er viele Punkte durch technische Defekte verloren hatte. Und dass er genauso oft wie Meister Gabriel Bortoleto auf dem Treppchen stand – und doppelt so viele Siege errungen hat.

Grosse Aufmerksamkeit zog Hadjar bereits beim Saisonstart in Australien auf sich – allerdings nicht durch Glanztaten auf der Strecke. Der Rookie flog in der Aufwärmrunde auf der nassen Piste ab – und vergoss Tränen der Enttäuschung. Die meisten Fans und Experten fühlten mit dem jungen Rennfahrer aus Paris, nur wenige übten Kritik an seinem öffentlichen Gefühlsausbruch.

Danach fand Hadjar zurück in die Erfolgsspur, den zweiten GP beendete er als Elfter, beim dritten Rennwochenende in Japan holte er als Achter seine ersten WM-Zähler. In den sechs WM-Runden, die seither stattgefunden haben, fuhr er vier weitere Male in die Punkte, zuletzt in Spanien als Siebter. In der WM-Tabelle belegt er derzeit den neunten Zwischenrang.

Der Höhenflug des erst 20-Jährigen hat ihn nun in den Fokus der GP-Experten Gerückt. So schreibt IndyCar-Rennsieger und Analyst James Hinchcliffe in seiner jüngsten Kolumne auf der offiziellen Formel-1-Seite über den Racing Bulls-Piloten: «Seine Bilanz zeigt nicht nur das Tempo, sondern vor allem auch die Konstanz, die Teams bei ihren Fahrern wirklich suchen.»

«Wir haben noch keine Schwachstelle bei ihm entdeckt, so wie etwa bei Lando Norris, von dem wir wissen, dass er auf Strecken mit wenig Abtrieb mehr zu kämpfen hat oder bei Lewis Hamilton, der seinen Fahrstil nicht voll ausspielen kann, wenn die Hinterachse es ihm nicht erlaubt, so zu bremsen, wie er es mag. Bislang konnte Hadjar alles fahren. Sicher, das könnte eine Eigenschaft des Autos sein, aber genauso gut könnte es eine natürliche Begabung sein», lobt der 38-Jährige.

«Er hat auch eine enorme Vielseitigkeit bewiesen, indem er auf allen Arten von Strecken, von Suzuka bis Monaco, Punkte geholt hat. Und das trotz aller Ablenkungen durch das Geschehen in der benachbarten Box», betont Hinchcliffe, und mahnt, dass die emotionale Seite von Hadjar nicht abgewertet werden darf. «Damit würde man Leuten wie Ayrton Senna und Fernando Alonso Unrecht tun», ist er sich sicher.

«Hadjar hat zwar noch einen langen Weg vor sich, bis er in einem Atemzug mit diesen Champions genannt wird, aber die Grundlagen für eine phänomenale Karriere sind aber auf jeden Fall vorhanden. Und auch wenn es aufgrund der Leistungsschwäche seines Teams schwierig werden dürfte, die Saison als Rookie mit den meisten Punkten zu beenden, könnte er bei einer Fortsetzung seiner aktuellen Form durchaus der gefeiertste Rookie dieser Saison werden», ist sich der Kanadier sicher.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11