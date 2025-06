Herbert zu McLaren, Piastri, Norris: «Das ist extrem»

​Gemessen am Kräfteverhältnis im Spanien-GP läuft die Formel-1-WM 2025 auf ein McLaren-internes Duell zwischen Oscar Piastri und Lando Norris hinaus. GP-Sieger Johnny Herbert schätzt die Lage ein.

Der 24-jährige Oscar Piastri hat beim jüngsten Formel-1-WM-Lauf in Spanien seinen fünften Saisonsieg eingefahren. Der Australier liegt in der Fahrer-WM zehn Punkte vor seinem McLaren-Teamgefährten Lando Norris (25).

Wenn Barcelona richtungsweisend dafür ist, wo es mit dieser WM hingeht, dann läuft das auf ein Stall-internes Duell zwischen Piastri und Norris hinaus. GP-Sieger Johnny Herbert (60) stellt beim Portal instantwithdrawelbettingsites fest: «Sowohl Lando Norris als auch Oscar Piastri sind voll im Titelrennen.»

«Piastri ist trotz seiner Siege noch nicht in einer komfortablen Position, Norris zeigte in Monaco, der aus Fahrersicht wohl aufregendsten Strecke im Kalender, dass er weitere Rennen gewinnen kann.»

«Wenn wir zurückblicken, so hatten beide schwache und starke Rennen. Das ist für uns Fans grossartig. Es sind noch so viele Läufe zu fahren, und das wird den Wettbewerb an der Spitze eng halten.»

«Norris zeigt jetzt eine andere Seite von sich, er ist verärgert, wenn er nicht das Beste aus dem Auto herausholt. Piastri nimmt das alles wie ein Schwamm auf, er ist vorsichtig und ruhig in der Art und Weise, wie er über seine Leistungen nachdenkt. Norris ist bereit, seine Frustration zu zeigen, Piastri ist da eher wie ein verschlossenes Buch.»



«Es gab einen Moment im Cooldown-Raum in Spanien, als Charles Leclerc Piastri fragte: 'Wie waren eure Reifen? Meine waren im Rennen schrecklich.’ Da antwortete Piastri mit einem verschmitzten Lächeln: ‘Wir hatten überhaupt keine Probleme.’ Das ist eine seiner Stärken – er ist sehr gut darin, die richtigen Leute mit gewissen Aspekten seiner Leistung zu füttern.»



McLaren-CEO Zak Brown hat angekündigt: «Die beiden werden auf der Bahn aneinandergeraten, es ist unvermeidlich.»



Das glaubt auch Herbert: «Wenn wir in wenigen Wochen in die zweite Saisonhälfte gehen und es an der Spitze immer noch eng zugeht, dann werden wir sehen, dass der Druck zunimmt. Derjenige, der den Druck aufnehmen und ihn als Motivation im Cockpit nutzen kann, wird erfolgreich sein.»



«Beide Fahrer müssen sich von dem abwenden, was in den Medien oder auf sozialen Netzwerken kursiert. Der Kampf um die erste Meisterschaft ist der extremste Druck, in dem sich ein Formel-1-Fahrer befinden kann. Beide sind hungrig und bereit für den Titel, nun wird es darauf ankommen, wer am konstantesten Leistung abliefert. Alles wird eine Sache der mentalen Stärke, wenn du es dir nicht mehr leisten kannst, schlechter als auf Platz 2 ins Ziel zu kommen.»



«Es wird Strecken geben, auf welchen es sehr eng wird. Österreich und Kanada sind fabelhafte Strecken, die oft interessante Rennen erzeugen, vor allem wenn das Wetter noch mitspielt.»



«Das Layout der Strecke in Montreal bietet viele DRS-Möglichkeiten. Beide werden versuchen, ihre Reifen bis zum Ende zu schonen. Es wird ein interessanter Kampf.»



«Ich hoffe nur, dass es nicht so weit kommt, dass McLaren entscheidet, wem sie den Vorzug geben, wie sie es letztes Jahr in Ungarn getan haben. Es sollten die Fahrer sein, die die Entscheidungen treffen und sich gegenseitig ihre Grenzen und Fähigkeiten aufzeigen. Ich möchte keine externen Kräfte sehen, die möglicherweise den Ausgang des Titelduells diktieren.»





Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

20. Doohan 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11