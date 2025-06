Günther Steiner über Max Verstappen: «Das war brutal»

​Max Verstappen hat sich beim Spanien-GP ein Foul gegen George Russell erlaubt und dafür teuer bezahlt. Der langjährige Haas-Teamchef Günther Steiner schätzt die Lage des Niederländers ein.

Der Grosse Preis von Spanien nahm für Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ein unrühmliches Ende: Safety Car-Phase kurz vor Schluss, keine weichen Reifen mehr, hoffnungsloses Unterfangen auf harten Walzen gegen seine Rivalen auf weichen, Berührungen mit den Autos von Charles Leclerc und George Russell, Zehnsekunden-Strafe und drei Strafpunkte – da ging fast alles schief.

Während sich Max Verstappen für sein Verhalten entschuldigt hat, steht fest, wie Red Bull vorgehen würde, wenn Verstappen gesperrt wird.

Auch der langjährige Haas-Teamchef Günther Steiner hat sich die Fahrt von Verstappen in Ruhe angeschaut. Der 60-jährige Norditaliener sagt im Podcast Redflags: «Ich schätze, Max hat einfach die Nerven verloren.»

Der Meraner vertieft: «Max war sehr verärgert über die Reifen, die sie ihm aufgezogen haben. Ich glaube, das war der Auslöser seiner Aktionen. Als er beim Neustart aufs Gas ging und der Wagen sofort querschlug, mit diesen harten Reifen, die nicht auf Temperatur waren – also es gibt es nicht viele Fahrer, die ein solches Auto hätten abfangen können.»



«Das war ziemlich brutal. Er hat einen Unfall verhindern können, aber offensichtlich dachte er: ‘Ich bin hier voll am Arsch.’ Und dann konnte er sich einfach nicht mehr zusammenreissen. Es war seltsam, wie er sich verhalten hat, denn natürlich ist er temperamentvoll, aber nicht auf diese Weise. Er hat zum Schluss dieses Rennens so ziemlich alles gemacht, was er normalerweise nicht tun würde.»







Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe







WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

20. Doohan 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11