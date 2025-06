Stella (McLaren): Piastri gegen Norris ändert nichts

​Neun WM-Läufe 2025 sind vorbei, die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris liegen in der Fahrerwertung vorne. McLaren-Teamchef Andrea Stella schätzt die Lage der zwei Titelanwärter ein.

Es bleibt spannend zwischen den beiden McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris: Nach dem Grossen Preis von Spanien liegt der 24-jährige Australier Piastri in der WM-Zwischenwertung zehn Punkte vor seinem 25-jährigen Stallgefährten aus England.

Der Druck nimmt von Rennen zu Rennen zu, früher oder später wird es zu einer Berührung der beiden auf der Bahn kommen, aber noch scheint bei McLaren alles normal zu laufen, wie Teamchef Andrea Stella beteuert.

«Piastri gegen Norris ändert bei uns nichts. Unsere Besprechungen laufen nicht anders ab, die Gespräche sind die gleichen, die wir immer führen.»

«Wenn die beiden Fahrer nebeneinander starten und es noch 800 Meter bis zur ersten Kurve sind, dann muss detailliert darüber geredet werden, wie wir gemeinsam Rennen fahren. Aber bisher kann ich Lando und Oscar nur sehr dankbar sein, dass sie diesen internen Wettbewerb mit grossem Verantwortungsbewusstsein angegangen sind und sich ziemlich genau an unsere Rennprinzipien und unsere Vorgehensweise gehalten haben.»



Den eigenen Vorteil sucht dennoch jeder: So staubte Norris einen Windschatten ab, im Qualifying zum Spanien-GP. Als Piastri das merkte, meldete er sich am Funk: «Das war keck.»



Stella misst dieser Szene wenig Bedeutung zu: «Ach, das war doch nichts. Wir sagen unseren Fahrern immer: ‚Lasst nichts im Hinterkopf schwelen, gar nichts, sagt frei heraus, was ihr denkt.’ In jenem Fall mit dem Windschatten denke ich, dass Oscars Kommentar eine Situation aufzeigen sollte, die wir vorher nicht besprochen haben.»



«Aber das ist noch lange keine Kontroverse, höchstens etwas, das wir zuvor so nicht erörtert hatten. Grundsätzlich wollen wir unsere Fahrer nicht mit Situationen überraschen, die wir vorher nicht durchgegangen sind, zum Schutz für das Team und auch für die Fahrer.»







Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe







WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

20. Doohan 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11