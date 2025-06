Oscar Piastri: Cooler als Räikkönen und Verstappen?

​Ex-GP-Fahrer Jolyon Palmer (34) zieht einen Vergleich zwischen der Formel-1-Legende Kimi Räikkönen und WM-Leader Oscar Piastri. «Alle reden bei Kimi vom Iceman. Aber Piastri ist noch cooler.»

Nach dem Grossen Preis von Spanien: McLaren-Fahrer Oscar Piastri hatte eben seinen fünften Saisonsieg eingefahren. In der Medienkonferenz nach dem WM-Lauf wird er mit «Iceman» Kimi Räikkönen verglichen und gefragt, ob er nun wohl der «Iceboy» sei.

Piastri höflich: «Also ich bin nicht so sicher, ob mir dieser Spitzname gefällt, auch wenn ich natürlich immer versuche, die Ruhe zu bewahren.»

Dieses Thema hat Jolyon Palmer aufgegriffen, früher mit Renault am Formel-1-Start, heute als GP-Experte der BBC in der Königsklasse. Palmer stellt in seiner Kolumne für die Formel-1-Webpage fest: «Ich kann mich an keinen Piloten erinnern, der mit so kühlem Kopf fährt.»

Der 34-jährige Engländer begründet: «Gut, es ist noch früh in seiner Karriere, und wir haben ihn noch nicht unter Titel-entscheidendem Druck fahren gesehen, das kommt erst später in diesem Jahr, aber dieser Kerl ist schon wahnsinnig ruhig, egal was um ihn herum passiert.»

«Kimi Räikkönen war in der Formel 1 doch als der ‘Iceman’ bekannt, aber ich habe sogar den Finnen lebhafter als Oscar erlebt.»



«Ich habe von Piastri noch keinen Fehler gesehen, der unter Druck eines Gegners passiert ist, und man kann sich gar nicht vorstellen, dass er mal die Fassung verlieren würde, so wie es Max Verstappen in Spanien getan hat.»



«Die Saison von Piastri verläuft durchaus nicht perfekt. In Melbourne hatte er das Pech, einen Haufen Punkte zu verlieren, als er im Regen ins Gras rutschte, und beim Start in Imola hat er gepennt, als er von Verstappen überholt wurde. In Monaco fuhr er ein wenig unsauber.»



«Es gab daher genug Chancen für Lando Norris, um sich im Titelrennen zu halten, und mit nur zehn Punkten Abstand zwischen den beiden McLaren-Fahrern bleibt das spannend.»



«Aber von dem, was ich bisher gesehen habe, hat Oscar absolut das Zeug zum Champion, und das in einer Saison, in der er seine Schwächen in Stärken verwandelt hat.»



Piastri selber hat dazu gesagt: «Mit meinem Rennhandwerk war ich schon 2024 recht zufrieden, aber ich wollte meine Leistungen in der Quali verbessern und auch in Sachen Reifen-Management zulegen. Mit beidem bin ich auf gutem Weg.»



Bei neun Grands Prix ist Piastri immer aus den ersten zwei Startreihen losgefahren, sechs Mal aus der ersten, vier Mal von Pole-Position.



Bei neun Grands Prix ist Piastri acht Mal aufs Podest gefahren, fünf Mal als Sieger, drei Mal als Dritter.







Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe







WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

20. Doohan 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11