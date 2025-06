Leistungs-Krise? Das sagt Vasseur über Lewis Hamilton

Lewis Hamilton tut sich schwer, im Ferrari auf Tempo zu kommen. Die kritischen Stimmen werden immer lauter. Teamchef Fred Vasseur hat unlängst über die bisherige Leistung des siebenfachen Weltmeisters gesprochen.

Dass Lewis Hamilton in diesem Jahr mit Ferrari ein neues Karriere-Kapitel aufschlagen wird, kündigten der siebenfache Weltmeister und der älteste GP-Rennstall der Welt schon vor dem Start der letztjährigen Saison an. Die Vorfreude war auf allen Seiten gross, doch bisher fielen die Ergebnisse des Rekord-GP-Siegers im roten Auto ernüchternd aus.

Nach neun WM-Runden hat Teamkollege Charles Leclerc sowohl im Quali- als auch im GP-Duell die Nase vorn. Der Monegasse führt bei den GP-Abschlusstrainings mit 7:2, im Renntrimm hat er mit 7:1 die Nase vorn (wir erinnern uns: Beide roten Renner wurden in China nach dem GP disqualifiziert).



Die GP-Experten schlagen Alarm, und die Tifosi machen sich sorgen. Doch Teamchef Fred Vasseur bleibt ruhig. Im Interview mit «La Stampa» sagt er: «Es geht um die Details. Wir sprechen hier von Hundertstelsekunden, die in diesem ausgeglichenen Feld den Unterschied zwischen der ersten und der dritten Startreihe machen können, den Unterschied zwischen einem guten und einem nicht so guten Rennwochenende.

«Trotzdem geht es um die Detailarbeit, darum, das Auto zu verstehen, die Abstimmung, die Kommunikation – das ist ganz normal, wenn ein Fahrer das Team wechselt», beschwichtigt der Franzose, und betont: «Es geht darum, weiterhin zusammen am gleichen Strang zu ziehen, und ganz ehrlich, die Zusammenarbeit läuft gut. Man lernt auch mehr aus den schwierigen Stunden, und man meldet sich stärker zurück. In Spanien hatten beide Autos im letzten Stint Probleme, darunter hat die Performance von Lewis gelitten.»

Auch bei der Kommunikation befinde man sich noch im Lernprozess, mahnte Vasseur. «Zunächst stellt sich die Frage, wo wir uns in diesem Bereich verbessern können und welche Informationen Lewis erwartet. Die Funksprüche schrecken mich nicht, gewisse Reaktionen sind ganz normal, wenn ein Fahrer mit 300 Sachen zwischen den Leitplanken und Mauern unterwegs ist. Das Wichtige ist, dass der Dialog vor und nach dem Rennen konstruktiv ausfällt. Und ich kann versichern, dass es da keine Konflikte gibt.»

