Hass im Netz gegen F2-Star & Reporterin: FIA reagiert

Schreckliche Beleidigungen und verbale Angriffe jenseits des guten Geschmacks mussten zuletzt ein Formel-2-Pilot und eine Motorsport-Journalistin hinnehmen. Der Autosport-Weltverband FIA hat nun reagiert.

In den letzten Monaten haben die Hass-Kommentare im Motorsport-Universum zugenommen, zuletzt gerieten Formel-2-Pilot Alex Dunne und TV-Berichterstatterin Lee McKenzie ins Visier der Online-Trolle. Der McLaren-Junior wurde für seine Rolle im Massen-Crash im zweiten Monaco-Lauf angegriffen, und er reagierte damit, dass er seine Social-Media-Konten gelöscht hat.

Der 19-jährige Ire betonte: «Normalerweise gehöre ich nicht zu den Leuten, die etwas lesen und sich darüber aufregen. Aber eine Stunde nach dem Rennen habe ich die Apps für sozialen Medien auf meinem Telefon gelöscht, denn ich habe in meinem Leben noch nie so viele schlimme Nachrichten bekommen. Vieles davon war wirklich sehr, sehr schlimm und ehrlich gesagt auch verstörend.»

McKenzie erntete von einigen TV-Zuschauern unangebrachte Kommentare über ihr Aussehen und Gewicht. Die langjährige Motorsportjournalistin, die seit 2009 für die «BBC» und «Channel 4» aus dem Fahrerlager berichtet, hatte ihre Arbeit kürzlich wieder aufgenommen, nachdem anhaltende Gesundheitsprobleme eine Operation nach sich gezogen hatten.

In den sozialen Medien wendete sich die 47-Jährige an die Öffentlichkeit und betonte, dass sie seit einiger Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen habe und im vergangenen Monat einen Eingriff hatte. «Die Kommentare zu meinem Aussehen und meinem Gewicht beim Grand Prix in Spanien waren schrecklich. Ich musste die Nachrichten deaktivieren. Und diese kamen von Frauen und Männern gleichermassen», erzählte sie.

«Ich bin eine Journalistin, die ihren Job gut macht, und es macht mich richtig sauer, dass mich das so trifft. Aber das tut es und es gibt sicher auch andere Leute, die ähnliche Angriffe erleben, und die nicht so stark wie ich sind. Deshalb lasst das einfach sein», stellte McKenzie klar. Sie appellierte auch an die Schreiber der Hass-Kommentare, erst nachzudenken, bevor sie etwas ins Netz schreiben.

Dier Autosport-Weltverband FIA hat zusammen mit der Formel 1, der Formel 2 und der Formel 3 im Rahmen ihrer Kampagne gegen Online-Hass eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der betont wird: «Im Namen unserer Teams und Fahrer verurteilen die Formel 1, die Formel 2, die Formel 3 und die FIA jegliche Form von Missbrauch und Belästigung aufs Schärfste. Wir werden weiterhin gemeinsam gegen Online-Hass vorgehen und ihn den Social-Media-Plattformen melden.»

«Ob man ein Fan oder Teil der Motorsport-Welt ist, wir alle werden von einer Leidenschaft angetrieben. Aber im Mittelpunkt stehen immer die Menschen. Wir fordern alle auf, den Athleten und ihren Teams mit Respekt zu begegnen», heisst es im Statement weiter.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11