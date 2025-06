Lewis Hamilton: Das sagt er zur WM-Chance von Ferrari

Formel-1-Superstar Lewis Hamilton weiss, wie klein die WM-Chancen für sein Ferrari-Team in diesem Jahr sind. Mehr Hoffnung hat der siebenfache Weltmeister mit Blick auf die nächste Saison.

Die Enttäuschung über den Ausgang des Rennens in Spanien stand Lewis Hamilton ins Gesicht geschrieben, als er vor die Medien trat. Der Brite, der sich von Startplatz 5 aus Hoffnungen auf einen Podestplatz machte, musste sich im Rennen mit dem sechsten Platz begnügen. Sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc, der hinter ihm auf Position 7 ins Rennen gestartet war, schaffte es als Dritter hingegen aufs Treppchen.

Der Rückstand des siebenfachen Weltmeisters auf den direkt vor ihm auf dem fünften WM-Rang der Fahrer-Wertung liegenden Monegassen hat sich denn auch von 16 auf 23 Punkte vergrössert. In der Konstrukteurswertung hat sich der Rückstand auf Leader McLaren auf 197 WM-Punkte vergrössert.

Teamchef Fred Vasseur sprach zwar von einem Problem mit dem Auto, das den 40-Jährigen eingebremst hat. Dennoch wirkte der Rekord-GP-Sieger nach dem Fallen der Zielflagge mut- und ratlos. Kein Wunder, will er sich lieber auf das nächste Jahr konzentrieren. Im Fahrerlager am Circuit de Barcelona-Catalunya erklärte Hamilton zwar: «Wir werden weiter Gas geben mit dem, was wir haben, aber ich denke, ich werde bald sagen, dass wir uns auf das nächste Jahr konzentrieren müssen.»

«Wir legen dieses Jahr den Grundstein, lernen die Werkzeuge, die Strukturen und unsere Prozesse kennen und festigen diese, damit wir nächstes Jahr mit dem Auto an den Start gehen können, das wir wirklich wollen», ergänzte der 105-fache GP-Sieger.

Er wisse aber nicht, welche Upgrades noch geplant seien und er sei sich im Klaren darüber, dass die Entscheidung über die Ressourcen-Verteilung nicht bei ihm liege, relativierte Hamilton. «Aber wir arbeiten am Auto für das nächste Jahr. Ob wir uns 100 Prozent darauf fokussieren, kann ich nicht sagen. Aber die WM im nächsten Jahr ist noch offen. In diesem Jahr ist es sehr viel schwieriger, den Sieg zu holen, auch wenn die WM noch nicht vorbei ist», mahnte er.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11