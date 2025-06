Trotz Sieg: Ralf Schumacher wundert sich über McLaren

Das McLaren-Team sammelte in Barcelona mit dem ersten und zweiten Platz von Oscar Piastri und Lando Norris 43 WM-Punkte. Das Team aus Woking machte aber nicht alles richtig, wie Ralf Schumacher betont.

Das McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris hat beim neunten Formel-1-Kräftemessen der Saison auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya den Ton angegeben. Nicht nur, dass ein Fahrer im Papaya-Renner in allen drei Trainings ganz oben auf der Zeitenliste stand. Auch sicherte sich das Duo erst im Qualifying die erste Startreihe und im Rennen dann die Plätze 1 und 2.

Die maximale Punkteausbeute von 43 WM-Zählern lässt vermuten: Die Mannschaft aus Woking hat alles richtig gemacht. Doch geht es nach Ralf Schumacher, hatte die britische Mannschaft auch Glück. Im «Sky»-Podcast «Backstage Boxengasse» betont er: «Ich sehe bei McLaren ein anderes Problem und ich weiß, dass Teamchef Andrea Stella jetzt nicht so happy sein wird mit mir. Aber man hat fast den Sieg verloren. Denn wenn der Red Bull Racing-Renner ein Ticken schneller gewesen wäre, hätte Max Verstappen die mit der 3-Stopp-Strategie schlagen können.»

«Das ist ein weiteres Mal, dass das Team nicht am Limit des Autos operiert. Es macht immer wieder so kleine Fehler beim Qualifying. Vielleicht auch kein Auto hinkriegt, in dem die Fahrer das Vertrauen haben. Man wälzt diese Fehler gerne auf die Fahrer ab, aber die Fehler macht nicht nur Lando Norris, auch Oscar Piastri leistet sich diese hin und wieder. Das deutet darauf hin, dass das Auto so ist», erklärt der GP-Veteran.

«Und dann ist man permanent sehr konservativ, speziell am Anfang des Rennens. Man nutzt den Speed nicht aus. Dann hat man gesehen, Max fährt da raus, dass man dann nicht überlegt, okay, wir machen ein Auto so, ein Auto so. Also ich finde, da ist McLaren noch nicht auf dem Niveau angekommen, wo Red Bull Racing oder auch Mercedes taktisch war. Da haben sie noch Verbesserungspotenzial. Und das können sie sich nur leisten, weil der Rest echt ein Problem hat. Ferrari wechselt ständig ab. Mercedes hat im Moment nicht so wirklich die nötige Performance. Ansonsten wäre die Luft ein bisschen dünn», kritisiert der Deutsche.

«Ich hätte die Strategie auf jeden Fall gesplittet. Dann hätte ich viel mehr pushen können. Es wäre kein so grosses Risiko gewesen und Reifen hatten sie auch genug. Ich nehme an, dass sie sich hinsetzen und fragen werden: Warum ist uns das nicht eingefallen? Was haben wir da übersehen? Was können wir in Zukunft besser machen? Weil das müssen sie dringend lernen», betont Ralf Schumacher.

«Meines Erachtens ist das einer von vielen kleinen Fehlern, die wir bereits gesehen haben. Und letztlich haben sie ein super-dominantes Paket. Aber man hat auch an den Aussagen von Stella gehört, der gesagt hat, dass es zwischendurch knapp war und sie unter Druck geraten sind. Also die sind echt überrascht worden von der 3-Stopp-Strategie, und das wundert mich schon ein bisschen», ergänzt der sechsfache GP-Sieger.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11