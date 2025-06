Ralf Schumacher: McLaren muss sich bald entscheiden

Die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris kämpfen gegeneinander um den WM-Titel. Das Team wird sich in diesem Jahr früher entscheiden müssen, wer bevorzugt behandelt wird, sagt Ralf Schumacher.

Neun WM-Runden haben die Formel-1-Stars bereits bestritten, und an der Spitze der WM-Tabelle steht McLaren. Nach dem jüngsten Kräftemessen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya hat Oscar Piastri die Nase vorn. Allerdings trennen nur zehn Punkte die beiden Teamkollegen. Der Vorsprung auf den drittplatzierten Red Bull Racing-Star Max Verstappen beträgt 39 bzw. 49 Punkte.

Das teaminterne WM-Duell lässt sich nicht vermeiden, und viele fragen sich, ob die Teamführung des Rennstalls aus Woking in diesem Jahr schneller als noch 2024 handeln wird, um den Sieg in der Fahrer-Wertung zu erobern. Denn diesen hatte man im vergangenen Jahr noch Max Verstappen überlassen müssen.

GP-Veteran Ralf Schumacher ist sich sicher: Teamchef Andrea Stella und CEO Zak Brown werden in diesem Jahr bald entscheiden müssen, auf welchen ihrer Schützlinge sie setzen werden. Und wenn es nach dem Deutschen geht, bleibt WM-Leader Piastri auch vorne. «Also ich würde noch ein bisschen warten wollen, aber ich bin der Meinung, dass Piastri insgesamt permanent auf der Höhe war, ausser in Monaco, wo man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr von ihm erwartet hätte.»

«Und sollten jetzt noch noch Ausfälle dazukommen, wenn beide bis zum Ende des Jahres durchfahren, denke ich, dass die WM aus meiner Sicht vor der Sommerpause intern entschieden ist. Sollte Norris dann weiterhin hinter Piastri sein und Max stabil Druck ausüben, dann muss man bei McLaren irgendwann die Reissleine ziehen und sagen – okay, jetzt konzentrieren wir uns auf einen», fügt Schumacher an.

«Ich glaube, das wird in diesem Jahr früher passieren, denn man will nicht noch einmal den Fahrer-Titel verlieren, das wäre unglaublich. Ich glaube, den Team-Titel hat man mit zwei so konstanten Fahrern in der Tasche. Aber es geht ja um den Fahrer-Titel. Und da würde ich sagen, dass man entweder kurz vor oder nach der Sommerpause sehen wird, wer vorne ist»˛ prophezeit der sechsfache GP-Sieger.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11