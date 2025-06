Mercedes legt nach: Neue Teile für Kanada

Das Mercedes-Team sammelte mit George Russell und Kimi Antonelli in den drei jüngsten WM-Runden nur 18 WM-Punkte. Dennoch blickt Technikdirektor James Allison mit Zuversicht aufs nächste Kräftemessen.

Für das Mercedes-Duo George Russell und Kimi Antonelli verlief das Rennen in Spanien sehr unterschiedlich. Während der Rookie einen weiteren unverschuldeten Ausfall hinnehmen musste und wie schon in den beiden Rennen davor leer ausging, verpasste sein routinierter Teamkollege das Podest nur knapp und holte als Vierter 12 wichtige Punkte für das Team.

Der Brite hätte sich den drittplatzierten Charles Leclerc noch schnappen können, hätte das Rennen ein paar Runden länger gedauert, ist sich Technikchef James Allison sicher. In seiner GP-Nachlese sagt er: «Nach dem Safety-Car blieben einfach nicht mehr genug Runden, sonst hätte es gereicht. Wir waren am Ende des Rennens schneller, in diesem letzten Stint, und konnten Charles näher kommen. Doch dann hat uns das Safety-Car ausgebremst und danach blieben nicht genügend Runden übrig.»

Zum Schicksal von Antonelli, der wegen eines Motorschadens den zweiten unverschuldeten Ausfall in drei Rennen hinnehmen musste, erklärt der Ingenieur: «Kimi ist jung und hat diesen jugendlichen Optimismus, aber natürlich hat ihn das nicht kalt gelassen. Zwei Ausfälle, einer wegen eines Chassis-Problems und einer wegen der Antriebseinheit, in nur drei Rennen – das ist eine ziemlich bittere Pille.» Allerdings habe der Teenager dadurch und durch das harte Rennen bei den hohen Streckentemperaturen von rund 50 Grad Celsius auch die Gelegenheit bekommen, viel zu lernen, ergänzte er.

Auf das nächste Kräftemessen in Kanada freue er sich schon, erzählt Allison: «Wenn es etwas kühler ist, könnte es uns in die Hände spielen. Aber noch wichtiger als die Temperatur ist die andere Streckencharakteristik, die Montreal aufweist. Die Bremsen werden hart gefordert und es ist schwierig, auf der Vorder- und Hinterachse die richtige Temperatur zu erreichen. In der Vergangenheit war das kein schlechtes Pflaster für uns und deshalb freue ich mich schon darauf. Wir haben auch ein, zwei neue Teile mit im Gepäck, mal schauen, ob sich diese bewähren.»

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11