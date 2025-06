Sergio Pérez: Vieles spricht für Formel-1-Comeback

Nach der vergangenen Formel-1-Saison verabschiedete sich Sergio Pérez aus dem GP-Zirkus. Ein Comeback schloss er damals schon nicht aus. Sein früherer Teamchef weiss: Der Mexikaner verfügt über die richtigen Qualitäten.

14 Jahre lang trat Sergio «Checo» Pérez in der Formel 1 an, und der Rennfahrer aus Guadalajara bewies dabei viel Geduld. Denn die ersten zehn Jahre verbrachte er grösstenteils in Mittelfeldteams. Die Saison 2013 bestritt er zwar für das McLaren-Team, doch in jenem Jahr war der heutige WM-Leader kein Spitzenreiter, als WM-Fünfte gehörten die Briten zum Mittelfeld.

Erst als Pérez in der Corona-Saison 2020 seinen ersten GP-Sieg feierte, wendete sich das Blatt. Denn mit diesem Erfolg zog er die Aufmerksamkeit der Red Bull Racing-Teamführung auf sich. Der Mexikaner wurde verpflichtet und schaffte es noch fünf weitere Male als Erster über die Ziellinie. Das vergangene Jahr verlief aber nicht nach Wunsch.

Nachdem er in den ersten fünf Rennen vier Mal auf dem Podest gelandet war, ging es bergab. Die Formkurve zeigte in die falsche Richtung und nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi verabschiedete er sich als WM-Achter aus der Startaufstellung. Schon damals schloss der heute 35-Jährige eine Rückkehr nicht aus. Und die Chancen stehen nicht schlecht, da mit Cadillac ein neues Team in die Formel 1 einsteigen wird.

Geht es nach dem früheren Force-India-Teamchef Otmar Szafnauer, verfügt Pérez auch über alle nötigen Qualitäten, um sich weiterhin in der Formel 1 zu behaupten. Der 60-Jährige sagt bei «Formula.Hu» über seinen früheren Schützling: «Sollte Checo zurückkehren? Er ist gut genug, also ja. Als er für mich fuhr, hatte er den Kampfgeist und alles, was man an Fertigkeiten und Qualitäten braucht. Ich denke, das hatte er auch zum Start seiner Red Bull Racing-Zeit.»

«Gegen Ende hat er den Fokus vielleicht etwas verloren, aber man darf nicht vergessen, dass er sich an der Seite von Max Verstappen behaupten musste», fügte Szafnauer an. Wie schwierig das ist, haben auch die Vorgänger und Nachfolger von Pérez bewiesen.

«Er ist ein grossartiger Rennfahrer, macht wenig Fehler und kann seine Reifen sehr gut schonen. Das sind seine Stärken. Seine Schwächen? Ich war nicht bei Red Bull Racing dabei, aber bei uns war er wirklich sehr, sehr gut. Und ich denke, für einen Fahrer wie Checo wäre es auch überhaupt nicht schwierig, zurückzukehren», ist sich der ehemalige Teamchef sicher.

Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32:57,375 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,471 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,455

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,359

05. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +13,648

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +15,508

07. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +16,022

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +17,882

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,564

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,826

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +25,532

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +25,996

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +28,822

14. Carlos Sainz (E), Williams, +29,309

15. Franco Colapinto (IR), Alpine, +31,381

16. Esteban Ocon (F), Haas, +32,197

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +37,065

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Antriebseinheit

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

19. Doohan 0

20. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11