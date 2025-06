Nico Hülkenberg: Energieschub durch Punkteausbeute

Der deutsche Sauber-Pilot Nico Hülkenberg holte in Barcelona mit Platz 5 stolze zehn Punkte für sein Team. Er verrät: «Ein solches Wochenende motiviert alle und bringt neue Energie in die Box und zu allen in Hinwil.»

Mit zehn Punkten im Gepäck hat Sauber-Pilot Nico Hülkenberg Barcelona überglücklich verlassen. Sein fünfter Platz im Spanien-GP sorgte für Aufsehen – und hoffentlich Auftrieb für den GP von Kanada, der nun nach einer rennfreien Woche ansteht.

Hülkenberg: «Barcelona war für uns ein Schritt in die richtige Richtung. Das Auto fühlte sich stärker an, wir haben als Team gut zusammengearbeitet und das Ergebnis erzielt, für das wir hart gearbeitet haben. Ein solches Wochenende motiviert alle und bringt neue Energie in die Box und zu allen in Hinwil.» Also in die Fabrik im Umland von Zürich. Hülkenberg: «Natürlich wissen wir, dass wir noch eine Lücke zu schließen haben, aber wir haben einige vielversprechende Schritte nach vorne gemacht.» In der WM-Wertung liegt sein Team nun an Platz 8.

Der Deutsche mit Blick auf Kanada: «Der Fokus für dieses Wochenende liegt darauf, konstant zu bleiben, von Anfang an alles richtig zu machen und dieses Leistungsniveau zu halten. Wenn wir das schaffen, können wir im Mittelfeld mitmischen.» Für seinen Teamkollegen Gabriel Bortoleto ist es eine neue Strecke. Der Brasilianer hat sich daher im Simulator vorbereitet.

Teamchef Jonathan Wheatley will sich nicht auf dem Erfolg von Spanien ausruhen: «Die Änderungen, die wir am Auto vorgenommen haben, haben zwar unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessert, dennoch müssen wir konzentriert bleiben und jede Gelegenheit nutzen, um Punkte zu sammeln. Montreal stellt ganz eigene Anforderungen, und wir müssen die in Barcelona vorgenommenen Verbesserungen für diese Strecke optimal umsetzen, uns schnell anpassen und mit dem Feld mithalten. Unser Fokus liegt darauf, die erzielten Fortschritte in eine weitere starke Leistung umzusetzen, konzentriert zu bleiben und unseren Aufwärtstrend fortzusetzen.» Gefahren wird in Montreal am Sonntagabend um 20 Uhr MESZ.

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

20. Doohan 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11