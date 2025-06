Gasly erinnert sich: Führerschein mit Vorteilen

Auch Formel-1-Piloten müssen ihre fahrerischen Qualitäten unter Beweis stellen, wenn sie auf den öffentlichen Straßen fahren wollen. Pierre Gasly hatte ein leichtes Spiel, wie er unlängst verraten hat.

Dass Pierre Gasly über besondere Fähigkeiten am Steuer verfügt, weiss die Welt nicht erst seit dem emotionalen Sieg, den er 2020 in Monza feierte. Schon früh zog der Franzose die Aufmerksamkeit der Formel-1-Talentsucher auf sich. Für die Saison 2014 wurde er ins Red Bull Junior Team aufgenommen und fortan gefördert.

Im gleichen Jahr absolvierte er seine Fahrprüfung auf öffentlichen Straßen. Und diese lief ohne Probleme ab, wie sich der heute 29-Jährige im Gespräch mit Formula1.com erinnert: «Der Prüfer hat mich zehn Minuten lang über die Formel 1 ausgefragt und meinte dann: ‹Okay, den Rest können wir uns sparen, du kannst fahren.› Aber man muss auch fairerweise sagen, dass der Prüfer der Vater eines anderen Rennfahrers war, gegen den ich früher angetreten bin, und er meinte: ‹Ich weiss, dass er fahren kann.›»

Seine Liebe zur Formel 1 entdeckte Gasly schon viel früher. Der entscheidende Moment kam im Alter von sechs Jahren, als er zum ersten Mal in einem Kart saß – auf einer kleinen Strecke in der Normandie, ganz in der Nähe seines Elternhauses. Er erinnert sich: «Ich schließe die Augen und weiß noch genau, wie es war, aus der Box zu fahren, über die Gerade zu brettern und durchs Gras zu pflügen, weil es das erste Mal war.»

Und Gasly schwärmt: «Ich kann mich noch sehr gut an diese Mischung aus Aufregung, Angst und Adrenalin erinnern, wie sich dieser Cocktail an Emotionen anfühlte. Ich habe mir die Formel 1 schon zuvor im TV angeschaut und sie geliebt, aber dieses Gefühl von Speed, so nahe am Asphalt – das war es, das dafür gesorgt hat, dass ich mich in die Rennfahrerei verliebt habe.»

WM-Stand (nach 9 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 186 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 137

04. Russell 111

05. Leclerc 94

06. Hamilton 71

07. Antonelli 48

08. Albon 42

09. Hadjar 21

10. Ocon 20

11. Hülkenberg 16

12. Stroll 14

13. Sainz 12

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Bearman 6

17. Lawson 4

18. Alonso 2

19. Bortoleto 0

20. Doohan 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 362 Punkte

02. Ferrari 165

02. Mercedes 159

03. Red Bull Racing 144

05. Williams 54

06. Racing Bulls 28

07. Haas 26

08. Sauber 16

09. Aston Martin 16

10. Alpine 11