Franco Colapinto: Fortschritt, aber keine Punkte

Seit Franco Colapinto das Alpine-Cockpit von Jack Doohan übernommen hat, gab es noch keine Achtungserfolge vom Argentinier. In Kanada erlebte er sein bisher bestes Rennwochenende – ging am Ende aber leer aus.

Nachdem Franco Colapinto in der vergangenen Saison einen starken Start in seine Formel-1-Karriere zeigte, waren die Erwartungen entsprechend hoch, als der letztjährige Williams-Pilot das Alpine-Cockpit von Jack Doohan übernehmen durfte.

Doch bisher konnte der Rückkehrer nicht glänzen. Während er im Williams nach vier WM-Runden bereits fünf Punkte auf dem Konto hatte, steht er in diesem Jahr nach seinem vierten GP-Einsatz für das Alpine-Team noch ohne WM-Zähler da – neben ihm sind nur sein Vorgänger Doohan und Sauber-Rookie Gabriel Bortoleto noch punktelos.

Dennoch durfte Colapinto sich in Kanada auch freuen, denn auf dem anspruchsvollen Circuit Gilles Villeneuve erlebte er seinen besten Auftritt seit dem Comeback in die Startaufstellung in Imola, wie er hinterher selbst bestätigte. «Es fühlt sich schon so an. Aber natürlich willst du in die Punkte fahren, wenn du schon von einem Top-10-Startplatz losgefahren bist», erklärte der Alpine-Fahrer auf die entsprechende Frage.

Dass er im Rennen von Position 10 auf Platz 13 rutschte, lag nicht zuletzt an der Strategie, betonte der Argentinier. «Ich denke, dass wir diesmal einfach nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben», seufzte er, und schilderte: «Wir haben einfach unsere Reifen gekillt, weil wir so früh an die Box abgebogen sind, während so viele Piloten auf den harten Reifen unterwegs waren und ihre Teamkollegen das Feld für sie etwas eingebremst haben. Das hat uns in eine schlechte Lage gebracht.»

«Ich konnte nicht schnell fahren, weil ich nach dem Stopp im Verkehr feststeckte und in der verwirbelten Luft zurechtkommen musste. Das Überholen war wirklich knifflig, die Power fehlte auf den Geraden und das hat das ganze Rennen für uns erschwert. Wir sind deshalb zurückgefallen», klagte Colapinto, tröstete sich aber auch: «Es war hart, aber ich denke, wir konnten dennoch etwas lernen. Nun müssen wir uns auf das nächste Kräftemessen konzentrieren.»

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11