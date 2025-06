Williams: Teamchef James Vowles bleibt an Bord

Williams-Teamchef James Vowles wird auch in den nächsten Jahren an der Spitze der Mannschaft aus Grove stehen

Die Rolle des Formel-1-Teamchefs bekleidet James Vowles seit knapp zweieinhalb Jahren. Der frühere Mercedes-Chefstratege fühlt sich offenbar wohl an der Spitze des Williams-Teams, denn er hat seinen Vertrag verlängert.

Schon als James Vowles vor dem Start der 2023er-Saison das Zepter im Williams-Team von Jost Capito übernommen hat, stellte er klar: Er will mit dem britischen Traditionsrennstall wieder an die Spitze des Feldes zurückkehren. Und der Brite setzte sich sofort dafür ein, die Weichen für den Erfolg zu stellen.

Mit Blick auf die Zukunft gelang ihm etwa ein grosser Coup, als er Carlos Sainz unter Vertrag nahm. Denn der Spanier, der sein Cockpit bei Ferrari nach vier Jahren für Sensationsverpflichtung Lewis Hamilton räumen musste, hatte mehrere Angebote auf dem Tisch liegen. Der WM-Fünfte des Vorjahres nannte Vowles und seine Vision für das Team aus Grove als einen der Hauptfaktoren für seine Wahl.

Vowles, der am heutigen Freitag seinen 46. Geburtstag feiert, durfte sich in seinem ersten Jahr als Teamprinzipal über einen starken Fortschritt freuen. Nachdem das Team die Saison 2022 auf dem letzten Platz der Konstrukteurswertung beendet hatte, konnte die Mannschaft mit Alex Albon und Logan Sargeant im darauffolgenden Jahr in der Team-Tabelle auf Platz 7 vorrücken.

Die vergangene Saison stellte hingegen wieder einen Rückschrit dar, das Williams-Team, das nach dem Rennen in Zandvoort den notorisch erfolglosen Sargeant durch den argentinischen Nachwuchsfahrer Franco Colapinto ersetzte, fiel wieder auf den neunten Platz der Konstrukteurswertung. Mit Albon und Sainz erlebte die Mannschaft in diesem Jahr den stärksten Saisonstart seit 2016. Nach der zehnten Rennwochenende in Kanada sind die Briten mit 55 Punkten WM-Fünfte.

Kein Wunder, haben die Entscheidungsträger von Team-Besitzer «Dorilton Capital» die Entscheidung getroffen, den Vertrag von Vowles gleich um mehrere Jahre zu verlängern. Die genaue Vertragsdauer wird nicht verraten, doch in der entsprechenden Mitteilung ist von einer langfristigen Verlängerung die Rede.

Der Ingenieur selbst sagt dazu: «Ich bin überglücklich, dass ich einen neuen Vertrag mit dem Williams-Team abschliessen konnte, denn ich habe mich vom ersten Moment an sehr wohl gefühlt in dieser Mannschaft.»

«Dieses Team hat mir schon so viele Erinnerungen beschert, und wir alle haben uns gemeinsam dem Ziel verpflichtet, auf unserem Erbe aufzubauen und wieder WM-Titel zu gewinnen. In den vergangenen beiden Jahren haben wir uns darauf konzentriert, die Basis zu stärken, und nun haben wir eine Plattform, um in den kommenden Jahren Erfolge feiern zu können», schwärmt Vowles.

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11