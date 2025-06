Rosberg zu Norris: «Kann nicht klaren Kopf bewahren»

Ex-Pilot Nico Rosberg kritisiert McLaren-Fahrer Lando Norris hart nach dem Unfall im Formel-1-Rennen von Kanada. Oscar Piastri sieht er dagegen als Favoriten auf die WM – und bewundert seine Gelassenheit und Stärke.

Der teaminterne Crash bei McLaren zwischen Lando Norris und Oscar Piastri in Kanada zeigte zwei Dinge: Die brutale Fehleinschätzung auf der einen Seite (Norris) – und die stoische Ruhe auf der anderen Seite (Piastri).

Sky-Experte Nico Rosberg stellte nach dem Montreal-Rennen klar: «Ab heute ist Piastri der ganz klare WM-Favorit. Das Level, was er die ganze Zeit hält, ist unglaublich solide.»

Bei seinem Stallgefährten sieht es dagegen anders aus: «Norris macht die ganze Zeit Fehler und deswegen für mich ganz klar jetzt Piastri Favorit, was unglaublich überraschend ist. Hätte ich nie gedacht, gerade wenn man jetzt die letzten zwei Jahre gesehen hat. Aber in der neuen Situation, wo so viel Druck drauf ist – einfach stark.»

Ist Norris also schon nach 10 Rennen quasi raus aus dem WM-Kampf? Rosberg: «Wir haben schon noch 14 Rennwochenenden vor uns, aber die Fehlerquote ist einfach zu hoch. Und die kommt ja schon vom letzten Jahr mit, weil er in den entscheidenden Momenten zum Teil im Qualifying den Fehler macht.»

So auch in der dritten Qualifying-Session am Samstag in Kanada: «Damit bringt er sich in die schwierige Ausgangslage von weiter hinten loszufahren. Und dann so ein Fehler.» Gemeint ist der Unfall im Rennen, in dem Norris versuchte, an Piastri vorbeizuziehen, wo aber gar kein Platz war. Der Brite bretterte über den Rasen und beschädigte seinen Boliden an der Wand.

Rosberg irritiert: «Wo wollte er da hin? Wo war der Ansatz, zu sagen, da links passt noch ein Auto daneben? Er kennt ja die Strecke, die ist nicht in den letzten fünf Runden breiter geworden. Die Mauer steht immer noch da und die Frage ist, wieso er in diesen entscheidenden Momenten nicht den klaren Kopf bewahren kann.»

Kollege Piastri ist da komplett anders, so Rosberg: «Was mich immer wieder beeindruckt, ist diese Ruhe von einem Oscar Piastri, als würde er schon zehn Jahre Formel 1 fahren und wäre keine Ahnung wie oft schon um die WM gefahren: Nicht laut zu werden am Funk, auch in der Situation komplett abgeklärt zu sein. Er fährt sein Rennen zu Ende und kreiert sich so seine Bubble um sich herum und wird nicht laut nach außen, lässt nichts an sich ran. Das zeugt von unfassbarer Intelligenz in seinem Umfeld.»

Oscar Piastri wird von seinem Landsmann und Ex-Pilot Mark Webber gemanagt. Rosberg erzählt: «Mark Webber kenne ich auch gut, weil er mein Teamkollege war. Ich hab dieses Wochenende mit ihm gesprochen und er hat gesagt, nach dem Miami-Rennen sind sie abends Pizza essen gegangen und das war‘s. Andere Fahrer wären dann feiern gegangen und was weiß ich. Ob er gewinnt oder Fünfter wird, das ändert bei ihm fast gar nichts. Natürlich in dem Moment dann nach dem Rennen große Freude, aber dann abends ist alles wieder beim Alten und das ist einfach diese Stabilität, die er hat. Das ist seine größte Stärke jetzt gerade.»

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden

WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11