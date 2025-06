Martin Brundle: «Das muss Lando Norris nun ändern»

​Der langjährige GP-Fahrer und heutige Sky-F1-Experte Martin Brundle zur Kollision zwischen Oscar Piastri und Lando Norris in Kanada: «Wenn Norris Weltmeister werden will, muss er etwas ändern.»

Im Kampf um Platz 4 im Kanada-GP passierte, was früher oder später kommen musste: eine Kollision zwischen den McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris.

Die Art und Weise allerdings, die hat Fans und Fachleute verblüfft. Denn nach einer krassen Fehleinschätzung berührte Norris mit seinem Papaya-Renner den Wagen des vor ihm fahrenden Australiers – Lando musste mit kaputter Aufhängung und gebrochenem Flügel aufgeben, Piastri konnte weitermachen, P4 ins Ziel bringen und den Vorsprung auf Norris in der Fahrer-WM ausbauen, auf nunmehr 22 Punkte.

Martin Brundle war am Circuit Gilles Villeneuve vor Ort. Der 66-jährige Engländer (158 GP, 9 Podestplätze) sagt als Experte der britischen Sky in seiner Nachbetrachtung des Rennens: «Oscar sah den Angriff kommen und deckte die linke Seite ab. Lando wiederum dachte sich wohl, dass Piastri nicht so lange links bleiben kann, weil sonst die Anfahrt auf die erste Kurve schwierig wird. Oscar war in dieser Szene nicht besonders nett, aber wieso sollte er?»



«Letztlich entschied sich Norris für den Angriff links, obschon da eigentlich kein Platz war. Es war schon ziemlich früh klar, dass dieses Manöver nicht gutgehen konnte. Das war einfach unbeholfen und unnötig.»



«Die Regeln bei McLaren sind klar: Die Piloten dürfen frei fahren, aber eine Berührung geht gar nicht. McLaren-CEO Zak Brown und Teamchef Andrea Stella haben richtig festgehalten, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis wir eine solche Situation erleben würden. Nur – es ging hier um Platz 4, da macht eine Kollision wenig Sinn. Klar ist sie auch nicht das Ende der Welt, aber sie bringt Lando Norris in eine sehr schwierige Lage.»



«Es scheint so zu sein, dass Lando bärenstarke Wochenenden hat, so wie in Australien oder Monaco, oder dann einfach zerkrümelt. Er hatte schon beim ersten Versuch in Q3 des Abschlusstrainings von Kanada einen massiven Bock geschossen, fuhr danach eine unsaubere zweite Runde, am Ende kam Startplatz 7 heraus und damit war er bereits im Hintertreffen.»



«Er fuhr in der Folge ein gutes Rennen – bis zum Unfall. In Sachen Fahrer-WM ist es recht einfach. Lando Norris wird nicht Weltmeister, wenn er zwischendurch solch schwache Wochenenden hat. Er muss jedes Mal abliefern, so wie das Max Verstappen in der Regel tut. Und auch Oscar Piastri ist bei seinem Leistungsniveau viel konstanter.»



«Ich finde es ein wenig verwirrend, wie Norris hin und her taumelt zwischen ganz stark und unerklärlich schwach. Gewiss, seine WM-Chancen sind noch da, aber von Melbourne bis Montreal hat er gegen Piastri 45 Punkte weniger gemacht.»





Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11