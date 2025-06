Günther Steiner zu McLaren-Crash: «Ein Riesen-Dusel»

​Der langjährige Haas-Teamchef Günther Steiner spricht über den packendsten Moment des Kanada-GP, als Lando Norris seinen McLaren-Stallgefährten Oscar Piastri fast aus dem Rennen gekegelt hätte.

Da hat nicht viel gefehlt, und McLaren hätte auf dem Circuit Gilles Villeneuve eine fette Null schreiben müssen: Ausgerechnet fast an jener Stelle, wo 2011 die damaligen McLaren-Stars Lewis Hamilton und Jenson Button kollidierten, kam es nun zu einer Berührung zwischen dem Australier Oscar Piastri und dem englischen Verfolger Lando Norris. (Damals musste Hamilton mit kaputtem Auto aufgeben, Button fuhr im längsten GP der WM-Historie zum Sieg.)

Während 2025 Norris nach seinem Eigentor mit kaputtem Auto aufgeben musste, konnte Piastri als Vierter immerhin noch ein paar Punkte retten.

Der Südtiroler Günther Steiner hat sich den Kanada-GP aufmerksam angeschaut, und natürlich hat auch der ehemalige Haas-Teamchef eine Meinung dazu.



Der 60-jährige Meraner sagt beim englischen Sportradiosender talkSPORT: «Ein frustrierendes Rennen für McLaren, und Norris hat sein Team viele Punkte gekostet. Jetzt mal ganz ehrlich – wo wollte Lando an dieser Stelle denn überholen? Das geht dort überhaupt nicht. Norris hat einen eklatanten Fehler gemacht, und immerhin war er Manns genug, sich hinzustellen und gleich die Verantwortung zu übernehmen.»



«McLaren hat in dieser Situation einen Riesen-Dusel gehabt, denn normalerweise zieht sich der Vordermann bei einer solchen Berührung mindestens einen platten Reifen zu.»



«Gewiss, McLaren hat das beste Auto, auch wenn das in Kanada nicht so zu sehen war. Aber selbst vor diesem Hintergrund sollte kein Rennstall WM-Zähler so leichtfertig vergeben. Keiner kann sagen, was in den zwei restlichen Saisondritteln noch alles auf uns zukommt.»



«In dieser Saison liegen die besten Autos oft ganz dicht beisammen, das haben wir nun in Kanada wieder gesehen, und da zählt jeder Punkt.»





Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11