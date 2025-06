Brad Pitt im F1-McLaren: «Das schmerzte etwas»

Hollywood-Star Brad Pitt durfte in Austin einen alten Formel-1-Renner von McLaren bewegen. Der amerikanische Schauspieler war hinterher begeistert, erzählte aber auch von einem Wermutstropfen.

Im jüngsten Formel-1-Streifen «F1 – The Movie» spielt Brad Pitt zwar einen Formel-1-Fahrer, doch bei den Action-Szenen kamen zwei auf Formel-1-Look umgebaute Formel-2-Rennwagen zum Einsatz. Wie es sich anfühlt, einen echten GP-Renner zu fahren, durfte der 61-Jährige nun dank McLaren erleben.

Der Hollywood-Superstar rückte auf dem Circuit of the Americas in Austin, Texas aus, und zwar auf Einladung von McLaren-CEO Zak Brown. Entsprechend war er in einem MCL60 von 2023 unterwegs, und das nicht nur im Schritttempo, wie er hinterher beim «Beyond The Grid»-Podcast verriet. «Ich schaffte 197 Meilen pro Stunde, und ich wollte wirklich auf 200 Meilen pro Stunde kommen, das schmerzte etwas, dass ich das nicht geschafft habe.»

«Ich habe noch nie etwas erlebt, das mir ein solches Gefühl der Präsenz vermittelt hat, weil man so konzentriert ist, aber man ist nicht verkrampft dabei. Es ist einfach ein grossartiger Flow und das Ganze war wirklich aussergewöhnlich», schwärmte der Leinwand-Held, der bei seiner Ausfahrt prominente Unterstützung von Lando Norris bekam.

Beim Versuch, das Ganze in Worte zu fassen, stiess er an seine Grenzen. «Der Vergleich mit einer Achterbahn trifft es nicht einmal annähernd», betonte Pitt, und ergänzte: «Ich flog mal in einem Kunstflugzeug, das kommt dem Gefühl am nächsten. Aber trotzdem ist es einzigartig und ein absoluter Rausch. Ich bin immer noch ganz high.»

