Lewis Hamilton: Romantische Gefühle in Italien

Seit knapp sechs Monaten gehört Lewis Hamilton zum Ferrari-Team. Mit dem Wechsel zu den Roten hat sich der siebenfache Weltmeister einen Platz im Herzen der Tifosi gesichert. Und die Liebe beruht auf Gegenseitigkeit.

Es war die Sensationsmeldung, die fast alle im Fahrerlager der Königsklasse überrascht hat: Formel-1-Superstar Lewis Hamilton und Ferrari bestätigten schon vor dem Start der vergangenen Saison die künftige Zusammenarbeit ab diesem Jahr. Die Freude war gross – vor allem auch bei den leidenschaftlichen Tifosi, die sich vom Rekord-Sieger eine Rückkehr an die Spitze des Feldes versprechen.

Bisher blieben die Glanzpunkte des Briten im GP-Renner aus Maranello rar, dennoch ist der siebenfache Champion voll des Lobes für das Land, in dem er als Ferrari-Star eine ganz besondere Rolle spielt. «Je mehr ich von Italien sehe, desto mehr verliebe ich mich in dieses Land – in die Kultur, die Gebäude, die Architektur», schwärmt er.

«Wenn du in Italien bist, dann spürst du ein echtes romantisches Gefühl», schilderte der 105-fache GP-Sieger, der seinen Wohnsitz aber noch nicht nach Italien verlegt hat. «Ich habe noch keinen Platz gefunden und ich habe auch noch keine Entscheidung darüber gefällt, was ich genau machen werde», sagte er zu diesem Thema.

Das liegt nicht zuletzt an den vielen Projekten, die er neben der Strecke vorantreibt. In diesen Tagen kommt der Formel-1-Streifen «F1 – The Movie» in die Kinos, bei dem er die Rolle des ausführenden Produzenten eingenommen hat. Ausserdem frönt er auch seiner Leidenschaft für Mode. «Ich habe gerade meine Kollektion mit Dior herausgebracht, auf die ich sehr stolz bin», erzählte er.

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11