Max Verstappen: «Für Vettel gibt’s immer einen Platz»

​Der Red Bull Ring war oft gut zu Max Verstappen: Bei den WM-Läufen von Österreich und der Steiermark errang der Niederländer fünf Pole-Positions und fünf Siege. Wie geht das 2025 weiter?

Red Bull-Fahrer Max Verstappen im Rennwagen von Red Bull Racing auf dem Red Bull Ring, das passt: Beim Grossen Preis von Österreich und beim Grossen Preis der Steiermark stellte der heute 27-jährige Niederländer sein Auto fünf Mal auf den besten Startplatz und liess sich fünf Mal als Sieger feiern. Dazu kommen drei Sprint-Poles und drei Sprint-Siege.

Max sagt: «Österreich ist natürlich immer ein besonderes Rennen für das Team, und es wird in dieser Woche viel passieren. Es ist immer fabelhaft, die Unterstützung von der Tribüne am Red Bull Ring und von der Orange Army zu spüren. Aus diesem Anlass werde ich meinen speziellen Helm mit dem orangenen Löwen tragen, der die Farben Orange und das Red Bull Blau-vereint.»

«Wir wollen den Schwung aus Kanada beibehalten und haben hart an der Feinabstimmung unserer Verbesserungen gearbeitet. Der Red Bull Ring macht immer Spass; die Bahn ist recht kurz, bietet aber gute Möglichkeiten zum Überholen. Hoffentlich können wir ein starkes Qualifying zeigen und das danach in ein gutes Rennen umsetzen.»

«Wir treten hier ehrgeizig und mit Selbstvertrauen an, aber es gibt keine Garantie. Es mag stimmen, dass wir in den vergangenen Jahren einige herausragende Wochenenden erleben durften, doch wer ins Detail geht, der sieht – Einiges kam auch unerwartet.»



«Wir treten gewiss nicht als Favoriten an, aber wenn wir alles perfekt auf die Reihe bekommen, dann sollten wir ein Wörtchen mitreden können um Podestplätze. Es wird warm, dann ist es nicht einfach, die Reifen am Leben zu halten. Es ist bei einer so kurzen Runde auch nicht einfach, die Walzen für eine Quali-Runde ins beste Arbeitsfenster zu bringen. Wir haben auch neue Teile hier, die sollten den Wagen schneller machen. Aber die Gegner sind ja auch ständig am Verbessern der Fahrzeuge.»



Max mag die Strecke. Sein Geheimnis? Verstappen grinst: «Spät bremsen und früh aufs Gas. Nein, ernsthaft – mir liegt dieser Kurs einfach, er bietet einen wunderbaren Fluss, und besonders, wenn dein Auto gut liegt, macht das irre Freude.»



Kann sich Max vorstellen, dass der langjährige Red Bull-Fahrer für den Energy-Drink-Hersteller eine Position im Motorsportprogramm übernimmt?



Max meint: «Sebastian hat so viel erreicht mit Red Bull, und er hat sein hervorragendes Verhältnis zu Helmut Marko behalten, auch dann, als er Red Bull Racing verlassen hat. Ich schätze, für Vettel gibt es hier immer einen Platz, egal in welcher Funktion.»





Max Verstappen auf dem Red Bull Ring

2015 mit Toro Rosso: 8.

2016 mit Red Bull Racing: 2.

2017 mit Red Bull Racing: out (Kollision)

2018 mit Red Bull Racing: 1.

2019 mit Red Bull Racing: 1.

2020 mit Red Bull Racing: out (Elektronik)

2020 mit Red Bull Racing: 3. *

2021 mit Red Bull Racing: 1. (von Pole-Position)

2021 mit Red Bull Racing: 1. * (von Pole-Position)

2022 mit Red Bull Racing: 2. (nach Pole-Position)

2023 mit Red Bull Racing: 1. (von Pole-Position)

2024 mit Red Bull Racing: 5. (nach Pole-Position)

* zweites Rennen, als Steiermark-GP







Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11