Lewis Hamilton (Ferrari): «Ich suche keine Ausreden»

​Der Druck im Dampfkochtopf Ferrari nimmt zu: Die Roten warten weiter auf den ersten GP-Sieg 2025, der Sprint-Triumph von Lewis Hamilton in China hat sich als trügerisches Strohfeuer erwiesen.

Wir stehen vor dem elften GP-Wochenende des Jahres, auf dem wunderbaren Red Bull Ring in der Steiermark. Vor nicht einmal vier Monaten träumten die Tifosi davon, dass Lewis Hamilton zur Wunderheilung von Ferrari beitragen würde, viele sprachen vom kommenden achten WM-Titel des Ausnahmerennfahrers.

Zur Erinnerung: Ferrari ist seit Kimi Räikkönen 2007 ohne Fahrer-WM-Titel und 2008 ohne Sieg im Konstrukteurs-Pokal.

Die Realität sieht so aus: Nur ganz selten wirken der erfolgreichste Formel-1-Fahrer und der 2025er Rennwagen von Ferrari wie aus einem Guss, im Rennen von Imola etwa, wo Lewis von Startplatz 12 nur knapp einen Podestplatz verpasste, und natürlich in Shanghai, wo der Brite von der Sprint-Pole zum Sprint-Sieg raste.

In der Regel aber zieht der 105-fache GP-Sieger gegen Charles Leclerc den Kürzeren, und Hamilton spricht offen darüber, wie er mit diesem Rennauto nicht klarkommt; die Umstellung von Mercedes zu Ferrari ist offenbar auch für diesen Mann enorm, dessen Talent über jeden Zweifel erhaben ist.





GP-Zwischenbilanz Lewis Hamilton

Australien: Startplatz 8, im Rennen 10.

China: 5./disqualifiziert (Bodenplatte zu stark abgeschliffen)

Japan: 8./7.

Bahrain: 9./5.

Saudi-Arabien: 7./7.

Miami: 12./8.

Imola: 12./4.

Monaco: 7./5.

Spanien: 5./6.

Kanada: 5./6.



Wer hätte das gedacht? Hamilton in den Grands Prix noch ohne Podestplatz und im WM-Zwischenklassement lediglich auf dem sechsten Rang.



Wie geht das nun in Österreich weiter? Ferrari wird auf dem Red Bull Ring und dann in Silverstone zahlreiche neue Teile ans Auto bringen, es sind die letzten grossen Schritte, bevor auch in Maranello die ganze Entwicklungskapazität auf die neue Rennwagen-Generation 2026 verlagert wird.



Der 40-jährige Hamilton im Fahrerlager des Red Bull Rings: «Ich bin sehr dankbar, dass wir hier Verbesserungen am Wagen haben. Ich weiss, wie sehr sich die Mitarbeiter ins Zeug gelegt haben, um einige Teile schon für Österreich fertig zu bringen, und dafür bin ich sehr dankbar.»



«Was ich noch nichts sagen kann, das ist, wie sehr sich das aufs Rennauto auswirken wird. Klar kenne ich die Zahlen, aber letztlich spürst du erst im Rennauto wirklich, was Sache ist. Ich erwarte jetzt nicht, dass sich alles auf einen Schlag verbessert und sich die Schwierigkeiten alle in Luft auflösen. Aber ich hoffe, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist.»



«Ich habe oft über meine Schwierigkeiten mit dem Wagen gesprochen, und ich will das nicht weiter vertiefen. Ich suche hier keine Ausreden. Wir lagen bis vor kurzem immerhin auf dem zweiten Platz in der Markenwertung. Aber wir hatten viele Probleme, seitens des Rennstalls, seitens des Fahrers.»



«Das Positive für mich ist: Wir machen Fortschritte, ich merke das, auch wenn es noch nicht für alle zu sehen ist. Das steht für mich auch nicht im Mittelpunkt. Mir ist wichtig, dass ich mit dem Team vorwärts komme.»



«Ich hatte kein übles Qualifying in Kanada, dann leider ein Problem im Rennen (Hamilton traf ein Murmeltier, dadurch war der Wagen beschädigt, M.B.). Es sind sehr viele Dinge passiert, die kaschiert haben, wozu wir in der Lage wären. Hier in Österreich versuchen wir wie immer, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen, und ich arbeite weiter hart mit den Ingenieuren daran, dass ich mich besser einbringen kann.»



«Parallel dazu läuft die Arbeit am 2026er Auto, damit wir verhindern können, im kommenden Jahr die gleichen Probleme nochmals zu haben, so wie etwa das Ausmerzen des lästigen Untersteuerns.»







Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11