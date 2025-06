Kimi Antonelli: «Hätte mich schuldig gefühlt» 26.06.2025 - 20:00 Von Vanessa Georgoulas

© Sam Bloxham / Getty Images Kim Antonelli

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli sprach am Rande des Red Bull Rings über seine Abschlussprüfungen und die verpasste Premiere des Hollywood-Films «F1 – The Movie» in New York.