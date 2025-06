Oscar Piastri: «Dürfen weiter um den Titel kämpfen»

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri sprach am Red Bull Ring über die Folgen des Teamkollegen-Crashs in Montreal und erklärte auch, warum er trotz der bescheidenen Kanada-Performance zuversichtlich bleibt.

In Kanada erlebte das Weltmeisterteam von McLaren das schwächste Rennwochenende des Jahres. Nachdem die Mannschaft aus Woking in den vorangegangenen WM-Runden immer mindestens 33 Punkte erobern konnte, gab es in Kanada nur zwölf frische Zähler aufs Konto. Diese holte Oscar Piastri, der trotz des Teamkollegen-Crashs mit Lando Norris weiterfahren und den vierten Platz erobern konnte.

Der Brite fiel hingegen aus und verpasste damit die Chance, die Lücke zu seinem Stallgefährten zu schliessen. Das unliebsame Treffen der beiden Papaya-Renner sorgte für viel Aufregung im Fahrerlager und darüber hinaus. Innerhalb des Teams hat sich an den Regeln für die Fahrer aber nichts geändert, beteuert Piastri.

«Natürlich ist es nicht ideal, dass wir diesen Crash hatten und was da passiert ist. Wir dürfen jedoch weiter um den WM-Titel kämpfen, aber natürlich soll sich eine solche Situation nicht wiederholen», betonte der Australier.

Und Piastri stellte auch klar, dass er trotz seines WM-Vorsprungs von 22 Punkten keine Vorzugsbehandlung von seinem Team einfordert: «Wir wollen einfach beide eine faire Chance auf den Titel bekommen – und zwar auf den Titel in der Fahrer- und auch in der Team-Wertung. Die Situation müsste sich also drastisch verändern, damit wir Gespräche über eine mögliche Team-Order führen. Davon sind wir jetzt noch sehr weit entfernt.»

Zur vergleichsweise schwachen McLaren-Form auf dem Circuit Gilles Villeneuve sagt der 24-Jährige: «Wir wurden in Kanada schon etwas davon überrascht, weil wir nicht so stark waren, wie wir es uns erhofft haben. Ich hoffe natürlich, dass dies ein Einzelfall war, und ich denke, wir werden hier wieder stärker sein, denn wir haben verstanden, was los war.»

Der WM-Leader verrät auch: «Wir haben hier auch ein paar neue Teile an der Front des Fahrzeugs. Und das Ziel lautet, das Auto schneller zu machen. Ich hoffe, dass dies auch der Fall sein wird.»

Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11