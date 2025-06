Sergio Pérez: «GP-Comeback? Nicht um jeden Preis»

​Wird es für den Sergio Pérez einen 282. F1-WM-Lauf geben? Der Mexikaner bestätigt, dass er in die Königsklasse zurückkehren will, aber der WM-Zweite von 2023 schränkt ein: «Nicht um jeden Preis.»

War Abu Dhabi 2024 der letzte Grand Prix von Sergio «Checo» Pérez? Der Vertrag mit Red Bull Racing wurde aufgelöst, der sechsfache GP-Sieger wurde ersetzt durch den Neuseeländer Liam Lawson, aber der und auch sein Nachfolger Yuki Tsunoda tun sich 2025 schwer im zweiten RBR-Auto neben Max Verstappen.

Pérez wird nachgesagt, 2026 in einem Rennwagen von Cadillac oder Alpine zu sitzen. Aber was sagt der 39-fache GP-Podestbesucher selber? Pérez im Podcast Desde el Paddock: «Ja, es ist wahr, ich will zurückkehren. Aber nur mit dem richtigen Rennprogramm, nur dann, wenn ich davon überzeugt bin, dass ich dorthin gehöre.»

«Ein GP-Comeback um jeden Preis wird es nicht geben. Ganz sicher bin ich nicht daran interessiert, als dritter Fahrer mit der Formel 1 um die Welt zu tingeln und auf eine Gelegenheit zu lauern.»

«Ich bin für meine lange Karriere sehr dankbar, und ich darf mich glücklich schätzen, was meine Erfolge in der Königsklasse angeht. Und ich möchte auch deshalb zurückkommen, weil ich davon überzeugt bin, dass ich noch etwas beitragen kann, zudem, weil ich auch nicht will, dass meine Karriere so endet.»



«Gleichzeitig muss man sich darüber bewusst sein, welches Opfer es bedeutet, wieder Vollzeitfahrer zu sein, mit diesen 24 Rennwochenenden. Die Formel 1 bestimmt dein Leben, da muss Vieles zurückstehen.»



Pérez sieht sich nicht unter Druck und sagt, ohne sich in die Karten gucken zu lassen: «Die Dinge laufen gut, mit der Zeit wird das Bild etwas klarer werden. Und dann werde ich entscheiden, was ich mache.»



«Für meine Zeit bei Force India und später auch bei Red Bull Racing galt – ich wollte meinen Teil dazu beitragen, damit das Team in Siegerform ist. Ein solches Umfeld suche ich. Das ist mir wichtiger als Pokale, ich will ein Projekt, das mich durch und durch elektrisiert.»





Kanada-GP, Circuit de Gilles Villeneuve

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:31:52,688 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,228 sec

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +1,014

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,109

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,442

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +10,713

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +10,972

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +15,364

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1

13. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

18. Lando Norris (GB), McLaren, + 4 *

* ausgeschieden (Unfall), aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe

Alex Albon (T), Williams, Motorschaden





WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11