Pierre Gasly: «Als Fahrer gehst du immer ans Limit»

Formel-1-Routinier Pierre Gasly hat keine Zweifel, wenn es um das Fahren am Limit geht. Der Franzose sagt, was er über die Formel-1-Richtlinien denkt und äussert auch seine klare Meinung zum Strafpunkte-System.

Pierre Gasly ist einer von aktuell sieben Formel-1-Piloten, die noch eine weisse Weste haben, wenn es um die FIA-Strafpunkte geht. Wie die Ferrari-Stars Charles Leclerc und Lewis Hamilton, Mercedes-Rookie Kimi Antonelli, Haas-Pilot Esteban Ocon, Sauber-Neuling Gabriel Bortoleto und Racing Bulls-Fahrer Isack Hadjar hat sich auch der Alpine-Pilot in den vergangenen zwölf Monaten nichts zuschulden kommen lassen.

Entsprechend zuversichtlich ist er, die Regeln verstanden zu haben. Der Franzose erklärt: «Für mich ist klar, wie hart man gegen einen Fahrer kämpfen kann und wo das Limit ist. Als Fahrer gehst du immer bis ans Limit und versuchst auch, jede Grauzone auszunutzen. Aber ich denke, es wird versucht, die Grauzonen schrittweise zu verkleinern. Aber für mich steht klar fest, was man am Steuer machen darf und was verboten ist.»

«Aber ich persönlich denke, dass jeder Fahrer weiss, wo das Limit ist und es gibt einen gegenseitigen Respekt mit den anderen Fahrern und das gibt das Limit vor. Manchmal geht man etwas zu weit. Und wie das bestraft wird, ist dann eine andere Frage – ob einige Strafen zu hart oder zu milde sind. Das ist eine andere Geschichte», betonte der 29-Jährige, der keinen Gefallen am Strafpunkte-System hat.

«Ich bin kein grosser Fan der Strafpunkte, denn ich denke, auf unserem Niveau in der Formel 1 gibt es nur Profis, die wissen, was zu tun ist. Wir gehen natürlich an die Grenze, aber dass man eine potenzielle Sperre fürchten muss... Ich war selbst in der Situation, dass ich vor ein paar Monaten aufpassen musste, und ich denke nicht, dass ich ein gefährlicher Fahrer war. In meinen Augen kann man das gerne nochmals überarbeiten, vielleicht gibt es einen Weg, Vergehen zu bestrafen, ohne dass ein Fahrer das Risiko eingeht, ein Rennen zu verpassen.»

WM-Stand (nach 10 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 198 Punkte

02. Norris 176

03. Verstappen 155

04. Russell 136

05. Leclerc 104

06. Hamilton 79

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 22

10. Hadjar 21

11. Hülkenberg 20

12. Stroll 14

13. Sainz 13

14. Gasly 11

15. Tsunoda 10

16. Alonso 8

17. Bearman 6

18. Lawson 4

19. Bortoleto 0

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 374 Punkte

02. Mercedes 199

03. Ferrari 183

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Haas 28

07. Racing Bulls 28

08. Aston Martin 22

09. Sauber 20

10. Alpine 11