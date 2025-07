Lewis Hamilton zu Ferrari: «Dazu bin ich nicht da!»

Ferrari-Star Lewis Hamilton war in Spielberg nicht glücklich mit der Strategie-Wahl seines Teams. Der siebenfache Weltmeister sprach hinterher mit seinem Team darüber, wie er in Silverstone verriet.

Lewis Hamilton durfte sich in Spielberg über die Wiederholung seines bisher besten Ergebnisses in Rot freuen. Doch obwohl der Rekord-GP-Sieger im Rennen auf dem Red Bull Ring den vierten Platz erobern konnte, kam es am Funk zu Diskussionen mit seinem Renningenieur Riccardo Adami, als er zum zweiten Stopp gerufen wurde.

Denn Hamilton war nicht glücklich mit der Strategie-Wahl seiner Mannschaft, die für ihn und seinen Teamkollegen Charles Leclerc die gleiche Reifenstrategie festgelegt hatte. Darüber wurde nach dem Fallen der Zielflagge gesprochen, wie Hamilton vor dem Start seines Heimspiels auf dem Silverstone Rundkurs verriet. «Gerade eben, vor etwa einer Stunde, haben wir das noch einmal angesprochen. Ich habe es nach dem Rennen erwähnt, und dann hatten wir etwas Zeit, darüber nachzudenken.»

«Ich denke, das Team wollte in erster Linie die Plätze 3 und 4 sichern, was natürlich voll in Ordnung ist. Aber ich sagte: ‚Ich bin nicht dazu da, um von Position 4 ins Rennen zu starten und auch als Vierter ins Ziel zu kommen. Ich will jedes noch so kleine Bisschen an Fortschritt erzielen, und in diesem Szenario waren wir beide auf der gleichen Strategie unterwegs. Sowohl Charles als auch ich starteten auf den Medium-Reifen, wechselten dann auf die harte Mischung und am Ende wieder auf die mittelharten Gummis», erzählte der siebenfache Weltmeister.

«Ich sagte, dass ich lieber Medium-Medium-Hart als Strategie gewählt hätte, dann hätte man wenigstens am Ende etwas Anderes gemacht. Ich will nie das Gleiche wie mein Teamkollege umsetzen. Und im letzten Stint hatten wir auch keinen Druck von den Autos hinter uns. Das Team sagte, dass ich dann vielleicht von Charles überholt worden wäre, und ich erwiderte, dass es auch zu einer Safety-Car-Phase hätte kommen können. Es war nicht riskant, das zu versuchen, und ich sagte allen, dass ich nicht an den Punkt kommen wolle, an dem ich das Team ignoriere. Deshalb arbeiten wir an unserer Kommunikation. Wir sind immer noch dabei, uns kennenzulernen, und zu verstehen, wie wir arbeiten wollen», ergänzte der 105-fache GP-Sieger.

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23:47,693 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,695 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,820

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,020

05. George Russell (GB), Mercedes, +1:02,396 min

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:07,754

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

10. Esteban Ocon (F), Haas, +1

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +2 Rdn

Out

Alex Albon (T), Williams, Kraftübertragung

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfall

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Unfall

Carlos Sainz (E), Williams, Bremsen





WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11