Yuki Tsunoda: Schützenhilfe von Dr. Marko und Horner

9 GP-Wochenenden hat Yuki Tsunoda mit dem Red Bull Racing Team bestritten, drei Mal konnte er seit seinem Team-Wechsel punkten. Damit er auf Touren kommt, bekommt er Hilfe von der Teamleitung, wie er erzählt.

Für Yuki Tsunoda läuft die Saison noch nicht nach Wunsch. Pünktlich zu seinem Heimrennen in Japan wurde der Publikumsliebling ins Red Bull Racing Team befördert, und beim darauffolgenden Rennen revanchierte er sich für das Vertrauen in seine Fahrkünste mit seiner ersten Punktefahrt.

Der neunte Platz in Bahrain ist sein bisher bestes Ergebnis mit dem Rennstall aus Milton Keynes. Zwei weitere Male schaffte er es seither in einem GP in die Top-10, sowohl in Miami als auch in Imola wurde er im Sonntagsrennen jeweils Zehnter. Hinzu kommt eine Punktefahrt im Miami-Sprint, den er auf dem sechsten Platz beendet hatte.

Zuletzt hatte er eine Durststrecke von vier Rennwochenenden in Folge, in denen er keine Punkte holen konnte. Der Japaner weiss, wo das Problem liegt: «Besonders im Renntrimm tu ich mich schwer. Daran haben wir in den letzten Tagen viel gearbeitet, um herauszufinden, was wir besser machen können. Und wir werden hier auch ein paar Dinge ausprobieren, über die ich bisher noch nicht nachgedacht habe.»

Ein Teil der Vorbereitung auf sein zehntes GP-Wochenende mit Red Bull Racing auf dem Silverstone Circuit bestand aus der Zusammenarbeit mit einem Physio, wie der 25-Jährige berichtet: «Das war ein Physio von Red Bull Racing, um mich neu aufzustellen und einfach mal wieder frischen Wind reinzubringen. Das hilft mir sehr, um einen Rhythmus aufzubauen. Ich werde ausserdem ein paar Sachen ausprobieren, die ich noch nie gemacht habe. Sie lassen mich viel versuchen, das man unter normalen Umständen nicht tun würde.»

Besondere Unterstützung bekommt er von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko und Teamchef Christian Horner, betont Tsunoda. «Natürlich waren sie nicht zufrieden mit dem Rennen in Österreich, dennoch unterstützen sie mich weiter und helfen mir. Sie Vertrauen auf mein Talent und den Speed, und ich muss nun auf der Strecke beweisen, dass ich die nötige Leistung erbringen kann. Helmut ist einfach sehr direkt. Bei manchen Rennen sagt er einfach, was richtig und was falsch lief. Das sorgt schon für einen gewissen Druck, durch den ich Leistung abrufen kann. So arbeiten wir seit meinen Junior-Tagen zusammen, und ja, ich schätze es sehr, wie viel Unterstützung ich bisher bekommen habe.»



WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 216 Punkte

02. Norris 201

03. Verstappen 155

04. Russell 146

05. Leclerc 119

06. Hamilton 91

07. Antonelli 63

08. Albon 42

09. Ocon 23

10. Hülkenberg 22

11. Hadjar 21

12. Stroll 14

13. Alonso 14

14. Sainz 13

15. Lawson 12

16. Gasly 11

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 417 Punkte

02. Ferrari 210

03. Mercedes 209

04. Red Bull Racing 162

05. Williams 55

06. Racing Bulls 36

07. Haas 29

08. Aston Martin 28

09. Sauber 26

10. Alpine 11