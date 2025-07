McLaren: Piastri gegen Norris – so geht es weiter

​Der langjährige Formel-1-Fahrer Martin Brundle analysiert die Situation der beiden WM-Titeljäger Oscar Piastri und Lando Norris: «Wir haben jetzt von Piastri erstmals eine andere Seite erlebt.»

Die WM-Kampf der beiden McLaren-Asse Oscar Piastri und Lando Norris wird intensiver: Nach zwei Siegen innerhalb von acht Tagen (in Österreich und England) liegt Norris nur noch acht Punkte hinter WM-Leader Piastri.

Der langjährige GP-Pilot Martin Brundle (66), als Experte der britischen Sky in Silverstone, sagt in seiner Nachbetrachtung des Rennens: «Ich freue mich, dass Lando Norris in Silverstone den Heimsieg erobern konnte, aber ich spüre auch Mitgefühl für Oscar Piastri.»

«Der Australier hatte sich einen Vorsprung von 14 Sekunden herausgefahren und schien auf dem Weg zu sein zum Sieg in Silverstone, dann kam das Safety-Car auf die Bahn, weil die Fahrer nach einem Regenguss in über Gischt kaum mehr etwas sehen konnten.»

«Als das Rennen in Runde 21 freigegeben wurde, schaltete SC-Fahrer Bernd Mayländer das Licht am Führungs-Mercedes ab, das bedeutet gemäss Reglement – ab hier bestimmt der Leader, also Piastri, das Tempo bis zum Re-Start.»



«Beschleunigen und Verzögern gehört bei den Piloten in der Phase kurz vor der Freigabe des Rennens dazu, um Bremsen und Reifen auf Temperatur zu bringen. Piastri tat das jedoch so vehement, mit einer Verzögerung von fast 220 Sachen auf knapp mehr als 50, dass die Regelhüter der FIA das als unberechenbares Fahren einstuften und ihm eine 10-Sekunden-Strafe aufbrummten.»



«Die Rennpolizei hätte auch eine 5-Sekunden-Strafe verhängen können, aber die Bremswerte aus dem McLaren und die schlagartige Temporeduktion bestärkten die Kommissare in ihrem Urteil.»



«Am Ende kam Lando 6,8 Sekunden vor Norris ins Ziel, und wir werden nie erfahren, wie dieser Grand Prix ohne die Strafe wohl verlaufen wäre.»



«Normalerweise ist der Australier ja die Ruhe in Person, doch nun haben wir von Piastri erstmals eine andere Seite erlebt. Er kann durchaus auch wütend werden.»



«Piastri fand die Strafe unfair und forderte am Funk sogar, dass die Plätze getauscht werden. Das war ziemlich dreist, weil Norris ja nichts Falsches getan hat, und McLaren ging entsprechend auch nicht darauf ein.»



«Nach Halbzeit der Saison und bei diesem knappen WM-Stand ist davon auszugehen, dass wir zwischen Piastri und Norris mehr Feuerwerk erleben werden.»







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19