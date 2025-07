Günther Steiner: Erstaunliche Verstappen-Theorie

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist offenbar der einzige Fahrer, der mit dem Red Bull Racing-Renner zurechtkommt. Viele GP-Beobachter glauben, das liegt am Auto. Günther Steiner sieht das anders.

Viele Formel-1-Experten sprechen vom schwierigsten Job in der Formel 1, wenn sie über das Cockpit neben Max Verstappen diskutieren. Denn selbst sehr talentierte und routinierte Fahrer bissen sich als Teamkollegen die Zähne am vierfachen Champion aus. Für viele steht daher fest: Das Auto wurde ganz nach den Wünschen des Red Bull Racing-Stars gebaut.

Daran will Günther Steiner aber nicht glauben. Im «Business of Sport»-Podcast betont der ehemalige Teamchef: «Viele Leute kommen zum Schluss, dass der Red Bull Racing-Renner für Max entwickelt wurde. Denn selbst gute Fahrer wie etwa Alex Albon, dessen Können ich sehr hoch einschätze, haben an seiner Seite versagt. Aber ich denke nicht, dass das Auto von Red Bull Racing für Max gebaut wurde.»

«Das Auto ist, wie es ist, und der Einzige, der es schnell bewegen kann, ist Max», ergänzt der Südtiroler, der vermutet, dass auch Verstappen derzeit lieber in einem McLaren sitzen würde. Alle Erklärungsversuche, warum das Auto eher den Vorlieben des Titelverteidigers entspricht, seien Versuche, eine Entschuldigung für dessen Erfolg zu finden.»

«Aber Max ist so erfolgreich, weil er so verdammt gut ist. Und man kann ihn in jedes Fahrzeug setzen, er wird immer immer das Maximum herausholen», lobt Steiner. «Man sieht auch, dass er sich manchmal auch schwer tut mit dem Auto, und das manchmal nicht gut genug ist. Er macht dann auch Fehler, weil er am Limit ist. Aber wenn die anderen Fahrer das versuchen, dann scheitern sie. Das Auto ist auf Messers Schneide, und Max kann damit umgehen, auch wenn es knifflig ist. Er ist unglaublich talentiert, besser als alle anderen. Und er setzt sich auch mehr ein. Er sitzt im Simulator und arbeitet einfach härter.»

Auf die Frage, ob Verstappen über das grösste natürliche Talent verfügt, lautet Steiners Antwort denn auch: «Ja, meiner Meinung nach ist das so. Und er arbeitet auch härter als alle anderen Fahrer. Er sitzt im Simulator, und in seiner Freizeit gibt er in GT-Autos Gas. Welcher anderer Fahrer tut das denn?»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19