Oscar Piastri: Seine Prognose für die restliche WM

Zur Saison-Halbzeit haben die meisten Fahrerlager-Dauergäste ihre Prognose für die zweite Hälfte des diesjährigen WM-Kampfs geäussert. Auch WM-Leader Oscar Piastri erklärt, was er bis zum Saisonfinale erwartet.

Nur acht Punkte trennen die beiden McLaren-Piloten nach dem Rennen auf dem Silverstone Circuit, mit dem die GP-Stars und ihre Teams die Saison-Halbzeit erreicht haben. Vor dem Doppel in Österreich und Grossbritannien hatte WM-Leader Oscar Piastri noch über ein Polster von 22 WM-Zähler verfügt. Doch mit zwei GP-Siegen in Folge konnte sein Teamkollege Lando Norris viel Boden gutmachen.

Der Spitzenreiter erwartet auch nicht, dass sich die Situation stark verändern wird. Vielmehr geht er von einem harten Kampf gegen den eigenen Nebenmann bis zum Saisonende aus, wie er betont hat. «Das ist ein sehr enges Duell und ich denke, dass dies auch im restlichen Jahr nicht anders sein wird.»

Die Konkurrenz ist schon ein ganzes Stück weit weg, der erste Verfolger des Papaya-Duos ist Max Verstappen, der bereits 69 Punkte hinter WM-Leader Piastri und 61 Punkte hinter Norris liegt. Die Überlegenheit von McLaren spiegelt sich auch mit Blick auf das Podest, denn nur einmal in den bisherigen zwölf WM-Runden stand kein McLaren-Fahrer auf dem Treppchen.

Das war in Kanada, wo Norris sich mit einem allzu optimistischen Überholmanöver an Piastri selbst aus dem Rennen nahm und der Australier Vierter wurde. Er gehe von Höhen und Tiefen aus, erklärt der 25-Jährige aus Melbourne. Gleichzeitig betont er mit Blick auf die Team-Leistung: «Leistungsmässig sind wir sehr nah beieinander, und an guten Tagen ist jeder von uns beiden sehr schwer zu schlagen.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19