Lewis Hamilton: Dank Leclerc bald auf dem Podest? 16.07.2025 - 15:59 Von Vanessa Georgoulas

© Ferrari Lewis Hamilton

Ferrari-Star Lewis Hamilton hat in den jüngsten beiden Grands Prix in Spielberg und Silverstone das Podest als Vierter zwei Mal in Folge knapp verfehlt. Dass es besser läuft, verdankt er auch seinem Teamkollegen.