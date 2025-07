Lance Stroll: Kritik an Formel-1-Regeln für 2026

Aston Martin-Pilot Lance Stroll ist nicht gerade bekannt dafür, kernige Aussagen zu machen. Geht es aber um das neue Formel-1-Regelwerk, das im nächsten Jahr eingeführt wird, spricht der Kanadier Klartext.

Die Formel-1-Piloten sind geübt darin, unliebsamen Fragen mit Floskeln und Nullaussagen zu begegnen. Einer, der diese Kunst sehr gut beherrscht, ist etwa Lance Stroll, der normalerweise darauf verzichtet, kernige Aussagen zu treffen. Zuletzt sprach der Sohn des Aston-Martin-Oberhaupts Lawrence Stroll gleich zwei Mal Klartext.

So kritisierte Stroll Junior etwa seinen Rennwagen nach dem Rennen auf dem Silverstone Circuit, wofür er wiederum klare Worte von Ralf Schumacher erntete. Aber auch wenn es um die neuen Formel-1-Regeln geht, die ab 2026 greifen, nimmt der Rennfahrer aus Montreal kein Blatt vor den Mund.

«Es ist einfach eine kleine Schande, dass die Formel 1 den Weg der elektrischen Energie geht, und dass wir den Abtrieb verringern müssen, um die Batterie-Power zu unterstützen. Es wäre schön, leichte, wendige Autos mit viel Abtrieb zu sehen, die schnell sind.»

Man habe die Chance verpasst, das Konzept der Formel-1-Autos und Motoren zu vereinfachen, findet der 26-Jährige. Die Formel 1 sollte mehr eine echte Racing-Meisterschaft sein und weniger ein Wissenschaftsprojekt, forderte Stroll.

«Ich finde es spannend, über Autos nachzudenken, die etwas lauter, leichter und nicht so sehr von der Batterie-Energie abhängig sind, die nicht so gut zum Rennsport passt», offenbarte der aktuelle WM-Zwölfte, räumte aber auch ein: «Die Herausforderung wird für alle die gleiche sein und es wird darum gehen, wer sie am Besten meistert. Ich bin überzeugt, wer immer an der Spitze stehen wird, wird auch die neuen Regeln lieben.»

