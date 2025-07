Carlos Sainz: Nüchterne Halbzeitbilanz in Silverstone

Carlos Sainz belegte im vergangenen Jahr als Ferrari-Pilot noch den fünften WM-Rang. In diesem Jahr ist er mit Williams zur Saisonhalbzeit WM-Fünfzehnter. Er erklärt, warum er trotzdem zuversichtlich bleibt.

Dass sich Carlos Sainz 2024 dazu entschieden hat, bei Williams an Bord zu gehen, begründete der Ferrari-Vorgänger von Lewis Hamilton mit dem Potenzial, das er der Mannschaft aus Grove zutraut. Der Spanier betonte, wie vielversprechend die Pläne von Teamchef James Vowles aussehen, den Traditionsrennstall wieder an die Spitze des Feldes zu bringen.

Doch nach der ersten Saisonhälfte fällt die Bilanz von Sainz nüchtern aus. Während das Williams-Team mit 59 Punkten den fünften WM-Zwischenrang in der Team-Wertung belegt, muss sich der 30-Jährige mit dem 15. Platz in der Fahrer-Tabelle begnügen. Erst 13 Punkte sind auf seinem Konto. Zum Vergleich: Teamkollege Alex Albon hat 46 Zähler gesammelt und ist damit aktuell WM-Achter.

Sainz’ Zwischenbilanz fällt entsprechend aus, er hielt in Silverstone nüchtern: «Wir durchlaufen derzeit eine schwierige Phase, in der uns die Standfestigkeit Sorgen bereitet. Aber wir hatten auch Probleme mit der Umsetzung des Rennwochenendes, wie etwa in Österreich erkennbar war. Die jüngsten Rennwochenenden waren für unser Team extrem schwierig.»

«Auf meiner Seite der Box hatten wir mehrere Sorgen, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Alles, was schief gehen konnte, ging auch schief für mich, und es gab einige Rennen, in denen wir Highlights und einige gute Momente erlebt haben, aber mehrheitlich war es eher chaotisch, und zwar in jeder Hinsicht», seufzte der Rennfahrer aus Madrid.

Der vierfache GP-Sieger betonte aber auch: «Trotzdem bleibe ich zuversichtlich und hoffnungsvoll, denn der Speed war das ganze bisherige Jahr hindurch vorhanden.» Und er forderte: «Darauf müssen wir aufbauen, und wir müssen aufhören, gewisse Fehler zu machen und Probleme zu kreieren, die uns in entscheidenden Momenten des Rennwochenendes zurückhalten. Wir wollen diese Pechsträhne beenden, denn mit dem Auto, das wir haben, können wir uns die vielen Fehler, die wir machen, nicht erlauben.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem







WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19