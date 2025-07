Ferrari 2026: So gross ist der Einfluss von Hamilton

​Lewis Hamilton hat davon geredet, dass er sich bei der Konstruktion des 2026er Ferrari mehr einbringen wolle. Aber Jérôme d’Ambrosio, stellvertretender Teamchef von Ferrari, dämpft die Erwartungen der Hamilton-Fans.

Der Belgier Jérôme d’Ambrosio (39) sprang im Rahmen des Österreich-GP für Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ein (der Franzose musste aus persönlichen Gründen abreisen). Der Belgier hat dabei über die Entwicklung von Lewis Hamilton und die Saison 2026 mit einer neuen Rennwagen-Generation gesprochen.

Ferrari-Superstar Lewis Hamilton hat in Österreich und England sein bestes GP-Ergebnis in Rot egalisiert: Rang 4, wie in Imola. Jérôme d’Ambrosio, der frühere GP-Rennfahrer (2011 mit Marussia, 2012 mit Lotus), weiss: «Lewis ist ein Siegertyp. Zu sagen, dass er viel Erfahrung hat, wäre eine krasse Untertreibung. Er weiss einfach alles, und für uns als Team ist es derzeit wichtig, mit ihm die richtige Balance zu finden. Wir machen gewisse Dinge nun mal anders als der Rennstall, für den er zuvor gefahren ist; er muss sich weiter einfinden und anpassen.»

Apropos einfinden: Hamilton hat wiederholt festgehalten, dass er sich beim 2026er Rennwagen von Ferrari natürlich mehr einbringen werde als beim 2025er Auto. Das war ja schon fertig, als der Engländer nach Maranello kam.

Jérôme d’Ambrosio: «Lewis kennt Technikchef Loic Serra sehr gut aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Mercedes. Das hilft natürlich. Aber man sollte in diese Zusammenarbeit nicht zu viel hineinlesen. Ferrari baut kein Auto um einen bestimmten Fahrer herum, sondern wir trachten nach Leistungsfähigkeit und Effizienz – erst zweitrangig geht es dann um Feinabstimmungen nach dem Gusto der Piloten.»



«Gewiss hören wir darauf, was die Fahrer sagen und was sie sich fürs 2026er Auto wünschen. Oft überschneiden sich ihre Vorstellungen. Sie wissen beide, was sie konzeptionell vom Rennwagen brauchen. Aber die Grundrichtung bleibt – du willst ein Auto bauen, das schnell ist; mit Spielraum für den Fahrer.»



«Wir sind in der Lage, dass wir zwei Piloten haben, die genau wissen, wie sie mit einem Auto umgehen müssen, um es schneller zu machen. Auch wenn ihre Vorgehensweise vielleicht unterschiedlich ist.»







Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37:15,735 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +6,812 sec

03. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +34,742

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,812

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +56,781

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +59,857

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:00,603 min

08. Alex Albon (T), Williams, +1:04,135

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:05,858

10. George Russell (GB), Mercedes, +1:10,674

11. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:12,095

12. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,592

13. Esteban Ocon (F), Haas, +1:17,301

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:24,477

15. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1 Runde

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Unfallschäden

Isack Hadjar (F), Racing Bulls, Kollision mit Antonelli

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Dreher

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Kollision mit Ocon

Franco Colapinto (RA), Alpine, Motorproblem





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19