Nigel Mansell: Dieser GP-Rennstall schafft die Wende

​Der Engländer Nigel Mansell, von Ferrari-Fans bis heute liebevoll «il leone» (der Löwe) genannt, sagt, welchem GP-Rennstall er eine Rückkehr zum Sieg zutraut und was er an der modernen Formel 1 vermisst.

Es ist ruhig geworden um Nigel Mansell, der inzwischen 71 Jahre alt ist; ausser, wenn der Engländer einen seiner seltenen Auftritte hat, so wie nun beim Goodwood Festival of Speed, zusammen mit seinen Weltmeister-Kollegen Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, Mario Andretti, Jacques Villeneuve, Jackie Stewart und Alain Prost.

Der 31-fache GP-Sieger Mansell hat bei der beliebten Veranstaltung über die gegenwärtige Königsklasse gesprochen und sagt, wem er eine Rückkehr auf die Siegerstrasse zutraut: «Williams. Ich sehe keinen Grund, wieso sie das nicht schaffen können. Sie haben die finanziellen Mittel, sie haben mit Teamchef James Vowles den richtigen Mann an der Spitze.»

«Gewiss, in den jüngsten Rennen ist es aus verschiedenen Gründen nicht so gut gelaufen für Williams. Und in diesem dichten Mittelfeld kannst du dir keine Ausrutscher leisten, sonst ist es gleich Essig mit Punkten. Es ist nicht einfach, bei einem so enormen Programm mit 24 GP-Wochenenden jedes Mal die Leistung auf den Punkt zu bringen. Nicht einmal Top-Teams schaffen das.»



Als Mansell 1992 zu seinem WM-Titel strebte, dies, nachdem er drei Mal WM-Zweiter geworden war, bestand die Saison aus 16 Läufen. Nun haben wir 50 Prozent mehr. Nigel meint: «Wir hatten zwar weniger Rennen, das ist wahr, dafür war zu meiner Zeit das Testen unbeschränkt. Und auch das ergab ein ziemlich strammes Reiseprogramm. Wir haben damals auf der ganzen Welt getestet, auch in Südafrika oder Brasilien. Unterm Strich war der Aufwand so gross wie heute.»



Der 187-fache GP-Teilnehmer bedauert: «Zu meiner Zeit konnte sich ein Fan noch in die Boxengasse stehlen und neben meinem Auto Mäuschen spielen, wenn ich mich mit meinem Renningenieur unterhalten habe. Natürlich geht das heute nicht mehr. Aber ich fand das für die Besucher fabelhaft.»



«Und dann waren da die Strecken. Einige Pisten waren unfassbar gefährlich. In gewissen Kurven hast du eine Mischung aus Mut und Dummheit gebraucht. Ich würde es gerne sehen, auf den modernen Strecken mehr solcher Mutkurven zu haben; mit entsprechendem Auslauf, aber auch mit einem Randstein oder Kies dahinter – damit ein Fehler bestraft wird, so wie es sein sollte.»







