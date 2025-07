Pierre Gasly in Spa: Traurige Erinnerung fährt mit

2019 verunglückte Formel-2-Pilot Anthoine Hubert in Spa tödlich. Sein Freund Pierre Gasly erinnert in dieser Woche mit einem Lauf-Event an Hubert und an den ebenfalls in Spa verunglückten Dilano van’t Hoff.

Die Rückkehr für Formel 1, Formel 2 und Formel 3 nach Spa bedeutet seit 2019 auch immer die Rückkehr an den Ort, an dem einer aus ihrem Kreis tödlich verunfallte. Alpine-Pilot Pierre Gasly fährt am Wochenende in Spa mit gemischten Gefühlen: Vorfreude auf das Rennwochenende – und die traurige Erinnerung an seinen verstorbenen Freund.

Anthoine Hubert verunfallte 2019 im Formel-2-Rennen in Spa tödlich. Er kam auf der Kemmel-Geraden von der Piste ab, schlug in die Reifenstapel ein und wurde manövrierunfähig von der Barriere zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Von weiter hinten im Feld fuhr Juan Manuel Correa gerade die Kombination Eau Rouge/Raidillon hoch. Der Anstieg ist so steil, dass der hinterherfahrende Pilot nicht sehen konnte, dass Hubert auf der Strecke querstand. Es folgte der Aufprall bei vollem Tempo. Anthoine Hubert verstarb noch am Unfalltag, Juan Manuel Correa überlebte schwerverletzt.

Pierre Gasly war eng mit seinem Landsmann Anthoine Hubert befreundet. Seitdem gedenkt er jedes Jahr Hubert mit einem Lauf (‹Run for Anthoine›), legt Blumen nieder und erinnert an seinen toten Freund. Auch sechs Jahre nach dem Unglück.

Obwohl seit dem schweren Unfall 2019 die Streckenführung verändert wurde, Auslaufzonen verbreitert und die Barrieren verändert wurden, kam es 2023 erneut zu einem tödlichen Unfall, ebenfalls am Ausgang der Raidillon: Der niederländische Nachwuchsfahrer Dilano van’t Hoff verunfallte am 1. Juli 2023 beim Lauf der Formula Regional in Spa.

Alpine-Pilot Pierre Gasly erinnert an diesem Wochenende an die beiden Verstorbenen: «Am Donnerstagabend werden wir wieder den ‹Run for Anthoine› in Gedenken an meinen Freund Anthoine Hubert veranstalten. Alle aus den Fahrerlagern von Formel 1, Formel 2 und Formel 3 sind herzlich eingeladen, zu seinen Ehren um die Strecke zu laufen oder zu gehen. Wir werden auch Dilano van‘t Hoff zusammen mit unseren Freunden von MP Motorsport gedenken. Wie jedes Jahr wird es ein wichtiger Moment des Erinnerns und der Ehrung für Anthoine und Dilano sein und hoffentlich wieder ein ganz besonderer Moment.»

Gasly: «Das Rennen in Spa weckt immer gemischte Gefühle in mir. Das habe ich in den letzten Jahren auch immer offen gezeigt. Ich liebe es, auf dieser Strecke zu fahren, und die legendären Kurven sind in einem Formel-1-Auto eine enorme Herausforderung, aber der Kurs wird für mich und viele andere immer mit traurigen Erinnerungen verbunden sein.»

Sportlich nimmt Gasly jede Menge Schwung aus dem letzten Rennen vor der zweiwöchigen Pause mit: In Silverstone wurde er Sechster. Die Pause hat Gasly für einen Besuch in der Fabrik im englischen Enstone genutzt sowie für Simulatorarbeiten. Zeit für Urlaub auf Mallorca blieb aber auch noch in der Mini-Sommerpause vor der eigentlichen Sommerpause.

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 234 Punkte

02. Norris 226

03. Verstappen 165

04. Russell 147

05. Leclerc 119

06. Hamilton 103

07. Antonelli 63

08. Albon 46

09. Hülkenberg 37

10. Ocon 23

11. Hadjar 21

12. Stroll 20

13. Gasly 19

14. Alonso 16

15. Sainz 13

16. Lawson 12

17. Tsunoda 10

18. Bearman 6

19. Bortoleto 4

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 460 Punkte

02. Ferrari 222

03. Mercedes 210

04. Red Bull Racing 172

05. Williams 59

06. Sauber 41

07. Racing Bulls 36

08. Aston Martin 36

09. Haas 29

10. Alpine 19